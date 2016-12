Rozvadov: dva mrtví orli mořští

Rozvadov – Největšího a velmi vzácného dravce, který u nás žije, našli obyvatelé Hošťky mrtvého. Několik dní na to se situace opakovala a druhý orel mořský byl nalezen také mrtvý.

OREL MOŘSKÝ nalezený u Rozvadova. Jeden ze dvou uhynulých exemplářů. Jde o zvláště chráněného ptáka a o jak mohutného dravce jde ukazuje myslivecký hospodář Martin Ábel. Foto: Archiv M.Ábela

„Je to hrozné, takoví krásní ptáci," konstatoval myslivecký hospodář spolku Tetřívek Rozvadov Martin Ábel. Právě jemu nález obyvatelé nahlásili. Prvního orla našli ještě před Vánoci, dalšího mrtvého dravce pak na První svátek vánoční. „Nejprve jeden orel ležel poblíž mrtvé lišky, tak jsme si mysleli, že šlo o boj bez vítěze," dodal Ábel. Jenže o boj nešlo a tak orel putoval na správu Chráněné krajinné oblasti Český les do Přimdy.

„Dravec totiž neměl žádné zranění ani známky po boji. Máme tedy podezření, že šlo o otravu a tak jsme celou věc postoupili policii k prošetření," uvedla zooložka Milena Prokopová. Ta se od svého kolegy v úterý dozvěděla o nálezu druhého orla mořského. „A našli ho téměř na tom samém místě." Myslivecký hospodář i zooložka potvrdili, že jde o první podobný případ nálezu otrávených orlů mořských na Tachovsku. „V rámci celé republiky sice dochází k úmyslným otravám orlů a dravců obecně, ale v Českém lese jsme se s otravou orla mořského zatím nesetkali," poukázala Prokopová z CHKO Český les.

Nad nepochopitelným činem kroutí hlavou. „Jsou lidé, kteří tráví dravce, že prý jim škodí na zvěři. Ale orel mořský se živí hlavně mršinami, rybami nebo nějak hendikepovanými zvířaty," shodli se ze správy CHKO i mysliveckého spolku. „Od nás to určitě nikdo nebyl. Nám orel na zvěři neškodí," podotkl myslivecký hospodář Ábel. „Dravec mohl sežrat něco z mrtvé lišky, která mohla být otrávená a následně se mohl otrávit on," dodala Prokopová. Zda ptáci byli otráveni, by měla prokázat pitva. Příčiny úhynu orlů mořských řeší policie.

„Dvacátého prosince přijali tachovští policisté oznámení o nálezu uhynulého orla mořského a lišky v katastrálním obvodu Hošťka na Tachovsku. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu týrání zvířat ze strany dosud neznámého pachatele," informovala Deník policejní mluvčí Hana Kroftová s tím, že veškeré okolnosti jsou nyní předmětem dalšího prověřování. „Ke zjištění příčiny úhynu zvěře byla tato předána do Státního veterinárního ústavu k pitvě. Případem se nyní zabývají tachovští kriminalisté."

Jeden z dravců měl kroužek kroužkovací stanice Národního muzea v Praze, podle nějž ornitologové dokáží zjistit, kdy a kde byl orel mořský jako ještě mláďě kroužkován. Informace přineseme.

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) je velký druh dravce z čeledi jestřábovitých, patřící k největším žijícím orlům vůbec. Žije v blízkosti vod na rozsáhlém území Evropy a Asie a živí se převážně rybami a ptáky. V minulosti z mnoha oblastí Evropy zvláště v důsledku lidského pronásledování zcela vymizel, od 80. let 20. století však začala jeho početnost opět stoupat a postupně obsadil řadu původních hnízdišť. (zdroj: wikipedie)