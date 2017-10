Senioři dostanou nové byty

Staré Sedliště – Jedním z velkých projektů v obci Staré Sedliště je výstavba bytů pro seniory.

Byt. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Iva Najďonovová

„Byty budou pečovatelské a budou určeny pro seniory ve věku šedesát pět let a více. Vzniknout by mělo celkem sedm bytů plus místnost pro pečovatelskou službu, která bude jezdit dle potřeby a se kterou máme uzavřenou smlouvu,“ popsala starostka Jitka Valíčková.

Jak dále dodala, byty vzniknou v prostorách bývalého obecního úřadu. Velkou výhodou tohoto místa bude mimo jiné také velká zahrada a poklidné prostředí. V dnešních dnech již v zniká plán celého projektu.