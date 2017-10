Sjezdovka se prodraží, nájemné je vyšší

Pozemky pod spodní částí přimdské sjezdovky vlastní stát. Ten nyní městu Přimda několikanásobně zvýšil nájemné.

Sjezdovka na Přimdě.Foto: DENÍK/Jiří Kohout

Přimda – Město Přimda se v posledních dvou letech dostalo do nezáviděníhodné situace. Ve svém pozemkovém katastru má i sjezdovku, na které před desítkami let nechalo postavit lyžařské vleky. Jako provozovatel sjezdovky se tak stará nejen o zázemí pro lyžaře, ale také o svůj majetek. Pozemky pod spodní částí sjezdovky však patří Státnímu pozemkovému úřadu a ten nyní městu během posledních několika let několikanásobně zdražil nájemné.

„Úřad nám stanovil cenu pět korun za metr čtvereční, přičemž pozemky pod spodním vlekem mají výměru deset tisíc metrů čtverečních. Roční nájemné nám tak během posledních dvou let vyskočilo přes 51 tisíc korun,“ řekla Tachovskému deníku starostka Přimdy Marie Šperková. Dodala, že ačkoliv se částka na první pohled nemusí zdát likvidační, pro rozpočet města, které má přibližně 1500 obyvatel, je to velká zátěž. „Málokdo si uvědomuje, že město Přimda sjezdovku dotuje celý rok, bez ohledu na to, zda se alespoň část nákladů během zimní sezony vrátí. Ne každý rok napadne dost sněhu, aby lyžaři na Přimdu vyrazili,“ dodala starostka.

ODKUP ZATÍM NEVYŠEL

Na základě vyrozumění o zvýšení ročního nájemného od Státního pozemkového úřadu se zastupitelé města dohodli na jednáních směřujících k získání pozemku do vlastnictví odkupem. „Cena, kterou nám Státní pozemkový úřad nabídl, je 230 korun za metr čtvereční pozemku, přičemž pozemek nemá zájem rozdělit. Stanovená cena je pro naše město neakceptovatelná. Moc mě to mrzí, zřejmě ale pozemky pod spodním vlekem do vlastnictví získat nedokážeme,“ doplnila starostka.

„Je mi líto, že se nedokážeme s úřadem dohodnout. Stejný problém jsme před časem měli také s pozemkem pod vrchním vlekem, kde byly majitelem pozemku Kolowratovy lesy. Po několika jednáních jsme ale došli ke vzájemné shodě a pozemky směnili za jiné,“ pokračovala starostka.

Zástupci Přimdy tak v současné době odhlasovali úhradu za pronájem pozemku, zároveň ale věří, že se jim do budoucna povede vyjednat jeho odkup. „V současné době to nevidím příliš nadějně. Byla jsem se informovat na úřadě o důvodech zvýšení ceny pronájmu pozemků a stanovení prodejní ceny, bylo mi ale odpovězeno, že jednají podle vyhlášky a jinak nám vyjít vstříc nemohou,“ uzavřela Marie Šperková.