Školka se dočká nové terasy

Kostelec - Po rekonstrukci interiéru a zahrady se mohou děti z mateřské školky těšit také na novou terasu. Ta nahradí původní betonovou.

Zimní radovánky v mateřinceFoto: DENÍK/Archiv Obecní úřad Kostelec

Jak vysvětlil starosta František Trhlík, rozhodně se nebude jednat o zbytečnou investici. „O možnou dotaci na přestavbu terasy jsme usilovali již v době utváření nové a řekl bych velmi povedené zahrady. Tehdy nám ale dotace nebyla uznána. Nyní už situace vypadá nadějněji. Nová terasa by rozhodně neměla přijít na zmar. Děti ze školky jí velmi rádi využívají například na svačiny v letních měsících, či na hraní. Velkou výhodou je, že se jedná o zastřešený prostor."

Momentální stav terasy bohužel není k těmto účelům úplně vyhovující. „Jedná se o klasickou terasu, která je zhotovena z betonu. Tudíž nevypadá nijak zvlášť hezky, navíc je poměrně kluzká. Nová podlaha bude vyrobena ze speciálního materiálu, který lépe vypadá a děti si ho i více užijí. Budou na něm totiž vytvořeny různé obrazce, které budou určeny pro hry," dále popsal plány kostelecký starosta.

Celkově by se nová terasa měla vyšplhat na částku mezi devadesáti až sta tisíc korun. Celé dílo navíc lépe zapadne do ani ne rok staré přírodní zahrady.

„Je to nový fenomén, který umožní dětem být co nejblíže k přírodě a zároveň není třeba se obávat různých omezení, že se může něco stát a podobně. A právě upravená zahrada nabízí prvky, které to budou umožňovat," představil Deníku projekt zahrady v době jeho vzniku František Trhlík.