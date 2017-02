Slavoj Tachov sportovní halu finančně neutáhne, městu se nechce platit zbytečně

Tachov – Již delší dobu trvá spor mezi tachovským Slavojem a městem Tachov. Hlavním problémem roky se táhnoucích diskuzí a sezení je sportovní hala, která tělovýchovné jednotě patří.

Ilustrační foto. Foto: Deník/Dalibor Tobola

„Již od roku 2013 se snažíme domluvit se zástupci města, aby byla hala převedena do jeho majetku. Funguje je to takto ve všech městech," řekl Deníku předseda spolku Jan Flor. Bohužel ač vypadá situace poměrně jednoduše, opak je pravdou. Jak radnice, tak Slavoj mají stejný zájem, a to výměnu majitele sportovního komplexu. Obě strany se ale rozchází ve vyřešení převodu.

Kamenem úrazu jsou peníze. A to nemalé. „Na tachovskou sportovní halu stále platí zástavní právo, které by mělo trvat do roku 2023. Do té doby musí být majitelem objektu Slavoj. Pokud se tento spolek rozhodne převést vlastnictví na někoho jiného, musí státu zaplatit přibližně milion korun," vysvětlil starosta Tachova Jiří Struček.

PŘEKÁŽÍ ZÁSTAVNÍPRÁVO

A v tomto bodě se začínají strany v názorech rozcházet. „V roce 2015 a 2016 mělo město v ročním plánu finance na provoz haly v řádech milionů. Ty ale nemohly být využity. Nerozumíme tedy, proč zástupci Tachova nevezmou tyto peníze, nezaplatí zmiňovaný poplatek a nepřevezmou halu. Nejhorší je, že nejvíce paradoxně trpí samotná budova. Vzhledem k zástavnímu právu totiž nemůžeme požádat o žádnou dotaci, jinak by se délka tohoto práva opět prodloužila. Již od roku 2013 s městem o této situaci jednáme a několikrát nám bylo přislíbeno, že se vše vyřeší. Jak lze ale vidět, věci se stále nikam nepohnuly," uvedl svůj úhel pohledu Flor.

MĚSTO ŽÁDÁ O BEZPLATNÝ PŘEVOD

Jak ale dále vysvětlil tachovský starosta, osud haly není nikomu rozhodně lhostejný. „Samozřejmě se snažíme celou záležitost vyřešit. Bohužel se dá říci, že nás v tom brzdí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Již několikrát jsme posílali žádost o bezplatný převod, vzhledem k tomu, že Slavoj nemá dostatek financí na to, aby se o prostory haly postaral. Bohužel zatím nám byla tato žádost vždy zamítnuta."

CO VŠE SE MUSÍ OPRAVIT

Během tohoto sporu zatím hala čím dál více chátrá. „Je toho strašně moc, co se musí udělat. Momentálně je ovšem nejdůležitější výměna rozvodů vody a topení v celé budově. Některé části jsou ještě z dob vzniku, což už je více než třicet let. Další věcí jsou okna, kterými do prostor zatéká. Vyměnit by se mohla také palubovka. Máme nyní zajímavou nabídku, že by nebyla z klasických parket, ale z nového materiálu, který se nachází ve všech novějších halách. A toto je pouze začátek, který už tak vyjde na bezmála sedm milionů korun. Dále by se mohly zrekonstruovat šatny a plno dalších věcí," sdělil seznam potřebných oprav předseda Tělovýchovné jednoty Slavoj Tachov.

JDE O ZÁCHRANU SPORTOVIŠTĚ

Jak již bylo řečeno, názory na vyřešení tíživého problému a stavu sportovní haly se velmi liší. Podle zástupců Slavoje by bylo nejjednodušší, aby Tachov zaplatil zmiňovanou částku a budovu nechal přepsat do svého vlastnictví. „Neděláme to pro sebe, ale pro lidi. Halu nevyužívá pouze Slavoj, ale i mnoho lidí z řad veřejnosti," dodal Flor.

Vedení města zkouší ale jinou taktiku. „Naším hlavním cílem v tomto ohledu je získat definitivní rozhodnutí. Opravdu se snažíme přesvědčit ministerstvo, že se jedná o výjimečný případ. Slavoj se o halu postarat nedokáže. A nám opravdu nejde o to získat další nemovitost. Jde nám o záchranu tohoto sportoviště. Proto se budu snažit vyvíjet další tlak na toto téma. Dokud samotná ministryně neřekne, že se převod bez milionové částky neobejde, stále je tu možnost a poměrně veliká. Moc dobře víme, že se valná většina veřejnosti a především Slavoj kouká na naše jednání skepticky, ale milion korun opravdu není zanedbatelná částka. Ale osud a především stav haly nám opravdu není lhostejný," na závěr řekl Jiří Struček.