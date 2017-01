Smuteční síň nejdříve v březnu. Termín se opět posunul

Planá - Už téměř dva roky musí lidé při loučení se svými nejbližšími volit náhradní prostory. Smuteční síň v Plané ještě není hotová.

Smuteční síň v Plané je těsně před dokončenímFoto: DENÍK/Jaroslava Hohlová

Termín dokončení smuteční síně se za dobu její rekonstrukce, probíhající od března 2015, posouval už několikrát. Zatím posledním důvodem je nekvalitně odvedená práce předchozí stavební firmou. Při téměř dokončovacích pracích v závěru minulého roku se ukázalo, že voda zatéká pod střešní plášť a pod ním vlhne zdivo a konstrukce. „Stavebníci museli střechu odkrýt, opravit a vše řádně vysušit. Protože to není vina současné stavební firmy, termín dokončení jsme posunuli do patnáctého března. Teď už probíhají dokončovací práce, tak věříme, že je to poslední změna termínu," řekla Tachovskému deníku starostka Plané Martina Němečková.

Stavební práce na smuteční síni probíhají za dozoru odborníků z městského úřadu každý den a po odstranění současných problémů by se kvapně mohla přiblížit doba začátku provozu smuteční síně pro veřejnost. Ta by po jejím opětovném otevření měla pozůstalým nabídnout velkorysejší moderní prostory, důstojnější a příjemnější prostředí pro rozloučení se zesnulým. Při probíhající rekonstrukci se také myslelo na zázemí pro zaměstnance a pohřební službu a lepší obslužnost jak při samotném smutečním obřadu a nebo při jeho přípravě. Chybět nebude ani administrativní část s kanceláří pro sjednávání smutečních obřadů se samostatným vchodem a hygienické vybavení, toalety nebo například sprcha pro zaměstnance.

Ačkoliv to tedy vypadá, že přestavba smuteční síně se blíží k svému zdárnému konci, přesto musí i nadále pozůstalí pro své poslední rozloučení vybírat jiná místa, než to tradiční, které se nachází hned u hřbitova.

„Po dobu rekonstrukce je k dispozici kostel, kde máme velice vstřícného pana faráře. Chápeme, že ne všichni chtějí církevní rozloučení a ne každému to vyhovuje v kostele. Druhou možností je, aby se rozloučení odehrálo přímo na hřbitově. Některé pohřební služby také nabízejí možnost rozloučení obřadem u nich v jejich prostorech," uzavřela starostka Plané.

Jaroslava Hohlová