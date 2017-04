Smuteční síní provázela starostka

Planá – Téměř dva roky trvala kompletní přestavba smuteční síně v Plané. Nyní už je stavba zkolaudovaná, může tak začít sloužit svému účelu.

Během čtvrtečního odpoledne měla veřejnost možnost poprvé se seznámit s nově rekonstruovanou smuteční síni v Plané. Přestavba trvala bez jednoho měsíce dva roky a neobešla se bez komplikací. „Museli jsme například vyměnit původní realizační firmu a doplnit projektovou dokumentaci. Ukázali se ale i některé technologické závady, které bylo třeba odstranit. Stále také probíhá soudní spor s původní realizační firmou. Nyní už je ale komplexní přestavba hotová, smuteční síň splňuje architektonické, estetické ale i hygienické a technologické požadavky na podobná zařízení a tak od května může začít sloužit svému účelu,“ řekla hned při úvodním přivítání hostů starostka Plané Martina Němečková.

Na Den otevřených dveří, který se u příležitosti představení nové smuteční síně veřejnosti konal, se sešla přibližně stovka lidí, další pak přicházeli během odpoledne. Starostka města Planá Martina Němečková a místostarosta Pavel Nutil se ujali role průvodců. Návštěvníky novými prostory provedli a ukázali jim i zázemí, kam se v běžném provozu již nedostanou. V předsálí smuteční síně pak měli možnost prohlédnout si i některé další vystavené architektonické návrhy studií, které se do soutěže o novou smuteční síň přihlásili. „Množství přihlášených návrhů nás překvapilo, sešlo se jich přes dvacet. Od architektů jsme se později dozvěděli, že je téma zaujalo, smuteční síně nejsou častým zadáním,“ vysvětlila dále starostka.

Stejně jako původní smuteční síň, bude i tu novou spravovat Služby města Planá a to už od 1. května, od kdy je možné si rozloučení se svými blízkými začít sjednávat. „Rozhodli jsme se novou smuteční síň pronajmout původnímu nájemci. Přestože jsou prostory nové, nechtěli jsme ani hýbat s cenou ročního nájemného. Neradi bychom, aby se zvýšená cena promítla do vyšších plateb pro pozůstalé,“ sdělil místostarosta Plané Pavel Nutil a dodal, že věří, že si nová smuteční síň přízeň u veřejnosti najde. „Po dva roky museli pozůstalí hledat jiné možnosti pro rozloučení s blízkými. Ne každému vyhovoval obřad v kostele a tak i pohřební služby zřídily prostory, kde bylo možné se důstojně rozloučit. Věříme ale, že se do smuteční síně v Plané obřady vrátí a lidé si k nám opět cestu najdou,“ doplnil Nutil.

Město Planá vzhledem k trvajícímu soudnímu sporu nemá ještě konečný účet za rekonstrukci. Podle předběžných účetních uzávěrek by cena měla kopírovat investici odhadnutou vítězným architektonickým studiem, která se pohybovala na dvanácti a půl milionech korun.