Snahu o novou traťv Bezdružicích nevzdávají

Bezdružice – Mnohaletá snaha představitelů Bezdružicka a Tepelska o možné železniční propojení obou lokalit přišla na přetřes i při setkání s prezidentem Milošem Zemanem. Ten dokonce slíbil pomoc.

Ilustrační foto.Foto: Josef Holek

„Ani jsem nečekal, že to pana prezidenta tak zaujme, když jsem mu o železničním spojení Bezdružic a Teplé řekl," potvrdil Deníku starosta Bezdružic Jan Soulek. „Prezident přislíbil, že se na podrobnosti zeptá ministra dopravy," dodal. V Bezdružicích končí železniční trať z Pňovan a případné její prodloužení do třináct kilometrů vzdálené Teplé by bylo přínosem nejen pro obyvatele z obou regionálních oblastí. „Vlastně by tak byly přímou tratí propojeny oba kraje, Plzeňský i Karlovarský," dodal Soulek.



A takové přímé propojení obou západočeských krajů dosud neexistuje. „Z Plzně do Karlových Varů se vlakem sice dojet dá, ale různými oklikami. Přímá trať neexistuje a vybudováním železnice z Bezdružic do Teplé se řešení přímo nabízí," dodal Soulek. Podle jeho slov by tak nová trať přímo propojila obě krajská města. „Přineslo by to nejkratší železniční spojení mezi městy a pokud by se současné trati technicky upravily, vznikla by možnost provozu i rychlejších vlaků," míní starosta. Finančně by se jednalo o náročnou stavbu, odhady z minulých let hovoří o nákladech kolem jedné miliardy na stavbu úseku.