Sníh a led na chodníku? Po pádu můžete uplatnit náhradu škody po majiteli

Tachovsko – Uklouznutí na chodníku, pád a zlomená ruka. I takové věci se stávají na chodnících Tachovska a současná meteorologická situace podobným nešťastným náhodám nahrává. Jen samotné město Tachov si smluvním partnerem nechává uklízet přes třicet jedna kilometrů chodníků.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Attila Racek

Uklízí se sice podle plánu zimní údržby, ale i tak se může stát, že chodec upadne a přivodí si úraz. Je-li vina na městě a špatně udržovaném chodníku, může chodec uplatnit náhradu škody. „Nemusí samozřejmě ihned po úrazu, ale čím dříve, tím lépe," uvedla vedoucí Finančního odboru Městského úřadu v Tachově Božena Semecká.

Na uplatnění náhrady škody je dost času, tři roky. Vhodné je ale přijít na úřad, co nejdříve a zbytečně to neodkládat. Potřebovat budete nějaké důkazy, co a kde se vám vlastně stalo. Důležitá je i fotografie stavu chodníku nebo svědecká výpověď. „Člověk v té situaci určitě nehledá hned fotoaparát, ale snímek pak usnadní prokazování."

Město Tachov je proti takovým případům pojištěno. „Posuzuje se stav komunikace a také se k věci vyjadřuje firma provádějící úklid," dále podotkla Semecká. Tachov v této zimní sezóně zatím neregistroval jediný případ náhrady škody. „Ale v minulých letech jsme takové žádosti řešili a to nejen v zimním období, ale třeba i v létě."

Kilometry chodníků uklízí podle plánu zimní údržby komunikací i Planá. „Není ale v silách města uklidit okamžitě při sněžení všechny komunikace. Proto i upozorňujeme především starší spoluobčany aby není-li to nezbytné, zvážili cestu ven," uvedla starostka Plané Martina Němečková. Planá v minulosti také řešila případ náhrady škody a to po pádu starší dámy, která uklouzla na ledu v prohlubni chodníku.

Stříbro se snaží uklízet nejprve chodníky, kudy lidé chodí nejčastěji, do práce, na veřejnou dopravu či do škol. „Naše město je také pro takové případy náhrady škody způsobené například pádem na chodníku pojištěné," řekl Deníku stříbrský starosta Karel Lukeš. Dodal, že i oni museli v minulosti náhradu škody řešit, avšak v této zimní sezóně zatím ne.

Všichni Deníkem dotazovaní se ale shodli na tom, že obyvatelé by měli předně dbát zvýšené opatrnosti v době sněžení či případného náledí, jak aktuálně upozorňoval i Český hydrometeorologický ústav. Když už někdo na chodníku upadne a domnívá se, že k pádu došlo vlivem špatné údržby, měl by informovat majitele, v tomto případě město či obec.