Sotva přeparkovali auto, zřítila se v parku silná dubová větev

Chodová Planá – Slyšeli praskání dřeva a pak z ničeho nic spadla obří větev na místo, kde si opodál před chvílí hrály děti.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Jaroslav Perdoch

Tak popisuje událost Jitka Drozdová, která s dvěma malými dětmi a manželem jezdí na chalupu, kterou mají v chodovoplánském parku poblíž mateřské školy. „Tady jsme měli zaparkované auto před vraty, a když manžel uslyšel praskání, tak jsme vůz přeparkovali,“ říká paní Jitka s tím, že vedle si hrály jejich děti. „Ty manžel pak vzal a rychle s nimi při dalším praskání běžel na dvůr a pak na místo, kde auto stálo, spadla tahle větev,“ ukazuje na odlomený kus.

Asi patnáctimetrová dubová větev se při pádu zachytila za dráty elektrického vedení. Před zásahem místních dobrovolných hasičů byla tedy navíc nutná asistence elektro technika a teprve po vypnutí napětí mohli dobrovolníci větev odstranit.

Podle manželů to není ojedinělý případ. „Pořád tady nějaké větve padají. Jsou to staré stromy a potřebovaly by nějaký odborný zásah. Nejsem pro vykácení, ale prořezat větve by to asi chtělo,“ dále řekla Drozdová a dodala, že po cestě často chodí i děti místní mateřinky.

Městys Chodová Planá provádí pravidelnou údržbu parku i prořezávání stromů právě také kvůli bezpečnosti. Některým odlomením a pádům větví se ale podle starosty Chodové Plané Ctirada Hirše úplně zabránit nedá. „Tomu nezabráníte. Strom může vypadat na pohled zdravě…“ říká a dodává, že v parku byly pokáceny nebezpečné stromy a koruny některých stromů byly prořezány.

Park ale čeká další zásah. „Připraven je projekt na revitalizaci parku. Nyní asi čtrnáct dní čeká na schválení památkářů,“ doplňuje Hirš s tím, že součástí rozsáhlé revitalizace bude krom dalšího ošetření stromů i například stavba altánku a zřízení dvou nových vodních ploch.