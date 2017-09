Staré Sedliště oslavilo výročí 840 let od první zmínky

Staré Sedliště – Letošní rok se opravdu nese v oslavném duchu. Hned několik obcí na Tachovsku totiž oslavuje důležitá výročí.

Své připomenutí již za sebou mají například v Částkově, Studánce, nebo v Hošťce. K těmto a dalším se přidalo i Staré Sedliště. Letos je to totiž 840 let od první písemné zmíňky o této obci. „Došlo k ní v roce 1177 za vlády Soběslava druhého. Z té doby pochází zcela první zmíňka o Starém Sedlišti. Jak je to dnes, hovořilo se o tom, že Staré Sedliště leží v blízkosti Nového Sedliště,“ popsala starostka Starého Sedliště Jitka Valíčková.

Takovéto výročí se musí samozřejmě řádně oslavit a k tomu došlo během uplynulého víkendu. „Během dne bylo k vidění divadlo, speciální šmoulí show, Těžký Pokondr revival, kovbojské vystoupení a mnoho dalšího,“ dále dodala starostka.

Bohužel stejně jako další akce předešlého víkendu, i ve Starém Sedlišti udělal čáru přes rozpočet déšť a chladné počasí. Ovšem i přes tuto nepřízeň si na oslavy našly cestu desítky účastníků. „Myslím si, že kdo chce, tak příjde. Ostatní určitě nemůžeme přemlouvat. Ale i přes ne zrovna pěkné počasí se nás tu sešlo poměrně dost. Za což jsme rádi. Byla by škoda, když by se takovéto výročí pořádně neoslavilo,“ na závěr řekla Jitka Valíčková.