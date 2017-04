Stavba Hracholusek přilákala desítky posluchačů

Černošín - Promítání o historii řeky Mže mezi Stříbrem a obcí Hracholusky s vyprávěním pamětníka Vladimíra Lihuna z Rájova se konalo v pátek večer v černošínském muzeu.

Slovem při promítání doprovázel pana Lihuna Jan Míkovec, který se na projektu velkou částí podílel. "Víte, bylo to krásné údolí, troufám si říci, že ještě hezčí než u Střely. A všechno je pod vodou, jen fotografie a vzpomínky zůstaly a ty tady vidíte," vyprávěl pamětník, který prožil život u Černé řeky, jak se Mží také říkávalo.

Jan Míkovec doplňoval popis fotografií, místa a vyprávěl i tom, jak dlouho materiály schraňoval."Trvalo mi skoro pět let, než jsem vše získal od různých rodin, pamětníků i institucí. A jsem rád, že to lidi zajímá, jsem příjemně překvapen, kolik přišlo posluchačů, moc děkuji," uvedl Míkovec.

Mezi návštěvníky byla také Anna Filipčíková. "Projekce mě moc zaujala, něco málo jsem z historie i znala, ale mnoho nového jsem se dozvěděla. Pan Míkovec i pan Lihun poutavě vyprávěli. Konají se tu poslední dobou pěkné akce, líbí se mi i ta poslední výstava obrazů Ladislava Kobylky," uvedla Filipčíková z Černošína.

Přišla také vedoucí skautského oddílu Zuzana Vávrová se svými malými svěřenci. "Dětem se to líbilo, potom vyprávěli, že byly překvapené, že jsou pod vodou celé domy, že to vůbec nevěděly. Jinak přehradu znají, jezdí se v létě koupat. Já měla husí kůži, přijde mi to drsné, vystěhovat rodiny z obcí a pak ty domy zatopit. Pan Míkovec to měl moc hezky zpracované, všechny nás to zaujalo," Zuzana Vávrová z Pytlova.