Střecha je v nedohlednu

Stříbro – O projektu zastřešení stříbrského zimního stadionu se již v minulosti mluvilo několikrát. Bohužel výsledek je stále stejný. V nejbližší době střecha nebude.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

„Nejdříve se musí vyřešit podloží v celém prostoru, které je kritické. V projektu výstavby střechy nám také tak trochu překáží jedna právě probíhající dotace," vysvětlil starosta Stříbra Karel Lukeš. Jak dále naznačil, zastřešení stadionu by bylo určitě velmi výtanou změnou. „Je jasné, střecha nad ledovou plochou by byla velkým přínosem. Mohl by se prodloužit samotný provoz stadionu a už by nás tolik netrápilo počasí. Bohužel momentálně to není možné. Snad někdy do budoucna se vše podaří," dále řekl stříbrský starosta.

Právě počasí, které v posledních dnech připomíná cokoliv jiného, jen ne zimu, přidělává správcům ledové plochy četné vrásky na tváři. Jejich důvod nastínil Karel Lukeš: „Pokud je takovéto počasí, kdy nemrzne, ale spíše prší, musí se mrazit větší plocha, tudíž je i větší spotřeba energií. Nemluvě o celkové úpravě ledové plochy. Počasí nám zatím opravdu moc nepřeje."

I přes to, že střecha je zatím pouhým přáním, na zlepšování vybavení zimního stadionu se nezapomíná. Například v letošním roce byly zastřešeny kompresory, které jsou pro chod celého místa více než důležité.

Své návštěvníky si ledová plocha ale najít dokáže. A je jich více než dost. Kluziště využívají jak školy, tak veřejnost. Zajímovstí je možnost bruslení s hokejkami. Tuto aktivitu moc stadionů nenabízí a ten stříbrský si tak získal návštěvníky z okolních měst.

Ke tréninkům prostor využívají hned dva hokejové kluby. A to sice HC Buldoci Stříbro a HC Stříbro 06.