Střecha kostela prochází opravou

Tachov - Není tomu ani týden, co byly dokončeny opravy kostelní věže a kostel Nanebevzetí Panny Marie je opět obestaven lešením. Tentokrát se ale řemeslníci přesunuli na střechu hlavní chrámové lodi.

Věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tachově. Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

"Již delší dobu do kostela přes jižní stranu střechy zatéklo. Krom špatného stavu za to mohl také jiný materiál, který byl použit na opravu střechy při požáru kostela," vysvětlil stavbyvedoucí Jiří Těthal. Jak dále dodal, opravy by měly být hotové přibližně do dvou měsíců. "Pokud vše půjde podle plánu, lešení by měla od kostela Nanebevzetí Panny Marie zmizet do Husitských slavností. Nutno dodat, že se ale jedná o poměrně komplikovanou rekonstrukci. Krom střechy je také nutné vyměnit různéé kovové části jako háky na úchyt okapů a další prvky."

Celkově se oprava vyšplhá na částku přesahující dva miliony korun. "Valnou část přispělo Ministerstvo kultury a město Tachov, kterým velmi děkujeme. Další výdaje financuje Plzeňský kraj," dodal Těthal.

I přesto, že poslední dva roky na kostele Nanebevzetí Panny Marie každou chvíli opravovalo, do budoucna se počítá s další rekonstrukcí. "Postupně by se mělo dostat na západní část kostela, která je taktéž jako střech poničena zubem času a přírodními živly. Navíc do věže by se mělo dodat nové žaluziové okno, které zamezí průvanu," na závěr uvedl stavbyvedoucí.