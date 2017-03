Středověký park u německo-české hranice zahajuje v neděli sezonu

Tachov, Bärnau – Jednadvacet tisíc lidí navštívilo loni Historický park Bärnau-Tachov, který se nachází na okraji příhraničního městečka Bärnau, čtvrt hodiny jízdy z Tachova.

První letošní návštěvníci mohou do Historického parku Bärnau-Tachov zavítat tuto neděli.Foto: Deník / redakce redakce

Jak Deníku sdělil manažer parku Václav Vrbík, většinu návštěvníků tvořili Němci a provozovatelé parku by v letošní sezóně, která zahajuje právě v neděli, rádi zaznamenali vyšší počet návštěvníků z Čech.

Podle provozovatelů má park českým přátelům co nabídnout. „Nejen atraktivní a pro obyvatele Plzeňského a Karlovarskeho kraje blízký výletní cíl, ale také možnost zaplatit vstupné v českých korunách či se v parku i česky domluvit. Disponujeme českými audio průvodci a v češtině lze objednat i komentovanou prohlídku parku,“ vyjmenoval Alfred Wolf, předseda spolku Via Carolina – spolek je zřizovatelem a provozovatelem parku.

Do parku by mohly zamířit například také školní výpravy. Ve spolupráci s plzeňskými kolegy připravili provozovatelé novou programovou nabídku pro české školy. „Jedná se o výukové programy. Škola si je objedná, dostane kvalifikovaného průvodce a v případě zájmu bude zprostředkována i autobusová doprava,“ doplnil archeolog spolku Stefan Wolters, který věří, že jakmile se park na české straně stane známějším, budou do něj české školy proudit ve stejném počtu, jako německé. Těch přijíždí až 40 za sezónu.

BRÁNY SE OTEVÍRAJÍ

Brány Historického parku se po zimní přestávce otevřou v neděli 26. března. „I letos nabídne pod zastřešujícím tématem Středověk žít a zažít řadu zajímavých akcí,“ uvedl Vrbík.

Když byl Historický park Bärnau-Tachov v roce 2010 otevřen, jeho zřizovatele ani nenapadlo, že by o sedm let později provozoval největší středověký archeopark v Německu. „Nebyl to plán, vše se odehrálo spontánně, pokračující výstavbou a postupným rozšiřováním,“ vzpomíná Wolf, civilním povoláním policista, který je v rámci svého volného času již desítky let činný v oblasti zlepšování česko-německých vztahů.

Historický park je se svými 30 archeologickými rekonstrukcemi středověkých usedlostí dobrým příkladem smysluplného a udržitelného využití evropských dotací – stal se místem setkávání Němců a Čechů, kteří jeho prohlídkou nahlížejí na často společné dějinné vývojové fáze. „Dělení obytného prostoru tak, jak je známe dnes, tedy skutečnost, že nevaříme, nespíme a nežijeme v jedné místnosti, to je vynález vrcholného středověku,“ vysvětluje archeolog Wolters. „Ukazujeme, jak se vyvíjela kultura bydlení, stravování či oblékání od 8. do 13. století. To je atraktivní pro německé i české návštěvníky. Náš archeopark je živý, do jednotlivých usedlostí můžete vstoupit a prožívat je všemi smysly.“

PROGRAM OD BŘEZNADO PROSINCE

Historický park nabízí již tradičně mnoho akcí a pořadů orientovaných na dokumentované období. První velkou akcí sezóny bude 17. dubna Jarní slavnost. Návštěvníci se budou moci seznámit s tradičními jarními středověkými zvyky, sledovat zdobení kraslic či poslouchat českou dudáckou muziku. V červnu a červenci je možné se zapojit do školy šermu. Během sezóny proběhne také několik „špacírů“ po Zlaté cestě, stavební a řemeslné víkendy či prosincový česko-bavorský vánoční trh. „Právě během takových akcí park ožívá, v domech jsou středověcí nadšenci v historických autentických kostýmech, kteří dokáží zodpovědět ten či onen dotaz o životě ve středověku,“ doplnil Wolters.