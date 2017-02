Stříbro chce kostel svatého Petra více zpřístupnit veřejnosti

Stříbro – Jedním z bodů posledního zasedání zastupitelstva města Stříbra byla také otázka převzetí kostela svatého Petra ve Stříbře do vlastnictví města.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

„Tento nápad nevznikl z důvodu, že by se církev o objekt nestarala. Kostel se nachází v dobrém stavu, nedávno na něm byla například vyměněna střecha. Jedná se spíše o to, že kostel je majetkem církve, ale zbylé okolí včetně nedaleké hřbitovní zdi je ve vlastnictví města. Proto jsme přišli s nápadem, zda by kostel nemohl také spadat do našeho vlastnictví," vysvětlil starosta Stříbra Karel Lukeš.

Jak dále starosta naznačil, pozemky kolem kostela rozhodně nejsou jediným důvodem, proč by město mělo tuto památku, která je patrně nejstarší stavbou v lokalitě Stříbra a nejbližšího okolí, rádo ve svém vlastnictví. „Uvnitř kostela byly objeveny velmi zajímavé fresky. Rádi bychom se pokusili o jejich rekonstrukci. Další důvod je větší přístupnost veřejnosti. Obyčejný občan Stříbra, nebo jakýkoliv jiný návštěvník se do kostela svatého Petra podívá maximálně při Dnech evropského dědictví, což je jednou za rok. Bylo by skvělé, když by se do této pěkné památky mohla veřejnost podívat mnohem častěji."

Jak se dále podařilo Deníku zjistit, převodu nebrání téměř nic. Církev s ním nemá problém a shodlo se na něm i zastupitelstvo. Stačí tedy zajistit různé formality a kostel bude ve vlastnictví Stříbra, které s ním má zatím tři hlavní plány. „Jedním je dodělání již zmiňované hřbitovní zdi, dále se pomocí dotačního titulu pokusíme obnovit objevené fresky a v neposlední řadě je zde větší přístupnost veřejnosti," na závěr uvedl stříbrský starosta.