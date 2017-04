Stříbro poskytne bezplatnou wifi pro návštěvníky města

Stříbro – Ve Stříbře by se během nadcházejících měsíců měla objevit jedna zajímavá vychytávka, veřejná wifi.

Veřejně přístupné wi-fi sítě. Ilustrační fotoFoto: Archiv

„Tento projekt jsme plánovali již v minulém roce, ale nakonec se na něj dostalo až letos,“ řekl Deníku starosta Stříbra Karel Lukeš, který se dále přiblížil, jak by vše mělo fungovat: „Když například někdo vystoupí na vlakovém nádraží, měl by mít možnost okamžitě se připojit k wifi, zjistit si například během cesty na náměstí všechny podstatné informace o městě, či například o dalších spojích.“

Podle nynější představy by měl na zařízeních nejdříve vyskočit informační panel, který přinese právě informace o Stříbře. Po registraci by pak mělo být možné po určitou dobu surfovat po internetu. Jak dále starosta zmínil, celý plán se už dal do pohybu. Město vybralo místa, na která budou nainstalovány antény tak, aby bylo pokryté opravdu celé město.

Projekt se rovněž zabývá možným zneužíváním veřejné wifi. „Samozřejmě jsem na to byl několika lidmi upozorněn a je nutné s tím počítat. I proto bude doba surfování omezena. Stejně tak bude omezena i rychlost připojení. Jinak ale věřím, že se jedná o nápad, který městu rozhodně prospěje. V dnešní době chytrých telefonů a podobných zařízení je veřejná wifi opravdovou výhodou. Sice si myslím, že pokud někdo jede na cílený výlet, zjistí si informace již před odjezdem, ale tím rozhodně nechci říci, že se může stát nějaká nevyzpytatelná událost. Veřejná wifi bude určitě vítaným zlepšením.“ Další velkou výhodou je také fakt, že zavedení wifi nebude město stát nic. Na projektu se totiž podílejí také dvě místní firmy.“ Velkou výhodou je také fakt, že instalace a komponenty nebudou město stát téměř nic. Na projektu se totiž podílejí také dvě místní firmy.

Po dokončení projektu se Stříbro stane patrně prvním městem v okrese, které bude nabízet bezplatné připojení v takovémto měřítku. Veřejná wifi se dá nalézt také například v okresním městě. Tachovské městské kulturní středisko nabízí bezdrátové připojení, ale pouze v prostorách budovy. Jedná se sice o příjemný pokrok, ale do pokrytí celého města tak, jako to bude ve Stříbře, má toto připojení přeci jen ještě daleko.