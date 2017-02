Studánka ukázní rychlé řidiče, umístí radary

Studánka – Tři radary hodlá pořídit Studánka do obce a vystavět jeden kruhový objezd. Chtějí tak omezit rychle jezdící řidiče a zlepšit dopravní situaci na křižovatce při výjezdu z návsi. Radary umístí na vjezdová místa do obce z Tachova a od Lesné, jeden pak také do jednosměrné ulice, kde je mateřská škola.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

S rychle jedoucími vozy se Studánečtí potýkají každoročně hlavně v letních měsících, zastupitelé už delší dobu hledali různé způsoby řešení. Zvažovali instalaci zpomalovacích retardérů, zřízení obytné zóny, umístění velkoformátových fotografií upozorňujících na děti či omezení rychlosti dopravním značením.

„Shodou okolností jsme měli možnost si vyzkoušet, jak se řidiči chovají, když se zde budovala kanalizace a rychlost byla snížena dopravní značkou na třicítku a ještě byla ulice rozkopána. I přesto hodně řidičů jezdilo rychle," řekla starostka Studánky Irena Zapletalová s tím, že některá nabízená řešení odmítli. Instalaci takzvaných zpomalovacích „želv" kvůli zvýšenému hluku a dopravní značení s omezením rychlosti by mnozí prý stejně nerespektovali. „Proto jsme rozhodli, a zastupitelé schválili, umístění tří radarů. Ty alespoň upozorní na překročení rychlosti a ukazuje se, že taková opatření jinde fungují," dále uvedla starostka. Radary na vjezdech by i ukazovaly registrační značky vozidel a rychlosti zaznamenávaly pro následné vyhodnocení a statistiku. Radar v jednosměrné ulici by pak pouze informoval o rychlosti vozidla. Ke schváleným radarům uvažuje obec navíc instalovat zmiňované velkoformátové fotografie dětí. „Ještě uvidíme, jestli to zrealizujeme, až co ukáže praxe."

V budoucnosti čeká Studánku ještě jedno dopravní opatření. Jde o nepřehlednou křižovatku se sklonem vozovky. „Zde je nebezpečí hlavně v zimě, když je sníh nebo náledí. Je zde také problém s výjezdem z návsi směrem na Tachov. Nejen, že křižovatka je esteticky opravdu nepěkná, ale i dopravně nevyhovuje," poukázala Zapletalová.

Zde by obec chtěla křižovatku nahradit kruhovým objezdem. „Nebude to nic obrovského, betonového, něco velikého, jako mají ve městech, třeba v Tachově. Uprostřed kruhového objezdu je navržena i zeleň a také v křižovatce přibydou chodníky, které nyní úplně chybí," dále popsala a dodala, že letos projektant vytvoří veškerou dokumentaci a v roce 2018 by se Studánka dočkala kruhového objezdu. Podle starostky jde o příslib Správy údržby silnic Plzeňského kraje, obec by tak náročný projekt z vlastních finančních zdrojů nezvládla.

„I zde jsme hledali různá řešení křižovatky, ale toto bylo jediné schůdné a vlastně i možné. Dříve nebylo tolik motorových vozidel a řidiči byli slušní a podobných opatření nebylo třeba. Chápu, že problematiku rychlých řidičů řeší ve městech, ale že to nyní to musíme řešit i na vesnici, je skoro až na hlavu postavené. Chtělo by to více tolerance a slušnosti za volantem nejenom u nás ve Studánce," míní starostka.