Studentka tachovského gymnázia získala první místo v jazykové olympiádě

Tachov - Krajské kolo olympiády německého jazyka zná svého vítěze. Stala se jím studentka prvního ročníku tachovského gymnázia.Foto: DENÍK/Hohlová Jaroslava

Velkého úspěchu dosáhla studentka prvního ročníku Gymnázia v Tachově Rosalie Anna Fiume. Ta svými schopnostmi a znalostmi vynikla v krajském kole olympiády v německém jazyce a získala v ní první místo. V nejbližší době jí tak čeká celorepublikové kolo, kterého se zúčastní koncem letošního dubna.

Do krajského kola olympiády v německém jazyce studentku přihlásila třídní učitelka, která si všimla její jazykové vybavenosti a rozhodla se studentku v rozhodnutí zúčastnit se soutěže podpořit. Žáci nižších ročníků středních škol a gymnázií soutěžili v několika kategoriích z nichž část byla zaměřená na porozumění a interpretaci textu a část na poslech a vyprávění. A přestože si Rosalie byla vědoma svých vědomostí, občas se ani ona neubránila nervozitě a některé cizí slovíčko zapomněla. „Na samotné soutěži už to proběhlo docela dobře, nejvíc nervózní jsem byla před ní. Nervozita ale taky byla a docela velká konkurence. V soutěži bylo hodně studentů, kteří jazyk uměli opravdu dobře. Ve vítězství jsem nedoufala, celou dobu jsem ale věřila, že bych se umístnit mohla,“ řekla Tachovskému deníku úspěšná studentka a dodala, že za jejím úspěchem s největší pravděpodobností stojí vrozené geny neboť její tatínek je Ital, který dlouhá léta pobýval i v Lucembursku, kde mluví jazykem velmi podobný m tomu německému. „Doma německy nemluvíme, pouze pokud si taťka nemůže vzpomenout na české slovíčko, řekne to německy, jinak ale mluvíme česky. Spíš jsem se ale německy naučila sama, poslechem, četbou knížek. Jazyky mě moc baví a jednou bych se jim chtěla věnovat, přála bych si vystudovat lingvistiku, nebo školu, která je zaměřená na jazyky,“ dodala studentka.

Odměnou za vítězství v krajském kole byl pro vítěze poukaz na nákup knih. Jak ale sama skromná studentka dále uvedla, největší odměnou pro ní bylo setkání s ostatními soutěžícími a možnost důkladně si procvičit německý jazyk.

Úspěch třináctileté studentky Rosalie Anny Fiume nebyl jediným úspěchem tachovského gymnázia. Ve vyšší kategorii jazykové olympiády středních škol získal čtvrté místo student pátého ročníku Štěpán Bartoš.