Sulislavští vystavovali výpěstky

Sulislav – Víkend v Sulislavi se nesl v duchu soutěže nejlepších výpěstků od domácích zahrádkářů.

Soutěžní výstava se konala v sále tamního hostince a do soutěže se nakonec přihlásilo celkem osmnáct vystavovatelů. Podle pořadatele Herberta Hackera převládala zelenina.

„Na ovoce byl velmi špatný rok, takže tu máme jen pár kousků jablek, vinné révy a drobných plodů jako jsou maliny a ostružiny. Zato zeleniny je mnohokrát tolik, jsou tu dýně, papriky, rajčata, kedlubny, brambory, mrkve a další zelenina. Opravdu je z čeho vybírat, hodnotící komise ve složení zahradník Miroslav Kříž, učitel SOŠ Vlastimil Matys a hlas z lidu měla Ilona Strohschneiderová – to byla náhodná volba z klobouku. Vše si pečlivě prohlédli a obodovali, takže už známe vítěze, je jím Ladislav Fina, druhý je Zdeněk Gebert a třetí Markéta Kasalová.

Také jsme ohodnotili nejmladší pěstitelku Natálii Strohschneiderovou. Ale ceny dostanou úplně všichni soutěžící,“ uvedl organizátor akce Herbert Hacker, který ocenil vysoký počet návštěvníků i soutěžících. „Bylo tu i plno neznámých lidí, že to četli v novinách nebo slyšeli v rádiu,a asi i díky tomu se tento nultý ročník podařil a začnu zvažovat další výstavu za rok,“ dodal pořadatel.

Že je potřeba pokračovat dále si myslí i Jaroslava Chládková a Božena Řezníčková, obě ze Sulislavi. „Je to nádhera, to by mohla být i tradice každý rok. Některé výpěstky jsou pořádné, podívejte jen na ty úžasné keříky plné feferonů, nebo ty krásné hrozny. A do toho je tu ještě zajímavá přírodní výzdoba. Opravdu podařená výstava, těšíme se na další,“ uvedly návštěvnice akce.

Na výstavu dohlížel maskot, nebo spíše maskotka, před budovou se celé odpoledne slunila pořádná ropucha.

Martina Sihelská