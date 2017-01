Supermarkety mají naději

Bor - Již delší dobu občané Boru volají po supermarketu v jejich městě. Tato prosba má nyní větší naději než kdy dříve.

Místo, kde by mohl vyrůst jeden ze supermarketů u Boru.Foto: DENÍK/ Jiří Kohout

O vyřešení této věci se snaží zástupci města již několik let. Konkrétnější podobu začala mít celá záležitost v roce 2015. V té době byla totiž podepsána předběžná smlouva o prodeji pozemku za účelem výstavby supermarketu. Jak se tedy věci od té doby vyvinuly? „Co se týče jedné z prodejen, zde bylo již vydáno územní nařízení. V dnešních dnech by již mělo probíhat výběrové řízení na zprostředkovatele stavby, samozřejmě ze strany obchodní sítě. Situaci ohledně případného druhého supermarketu trochu komplikuje pozemková situace. Případný areál by se totiž nacházel na soukromém pozemku. Tuto záležitost bude zastupitelstvo ještě projednávat," řekl Deníku čerstvé informace starosta Boru Petr Myslivec. Názor obyvatel zůstal na celou záležitost nezměněn. Velký obchod chtěli již dříve a tato touha přetrvává. „Určitě s výstavbou supermarketu souhlasím. V okolí Boru se nic podobného nenachází, což je škoda. Sice si nejsem zcela jistá s výběrem obchodních řetězců, jeden z nich se mi zdá poměrně drahý, ale furt lepší než nic," sdělila jedna z dotazovaných obyvatelek Boru. Podle provozovatelů prodejen, kterých je jenom na náměstí hned několik, je v Boru obchodů dostatek. Z případného supermarketu ale strach nemají. Zákazníci si prý na tyto prodejny již zvykli a cestu si vždy najdou.



Supermarket by se měl stavět při silnici z Tachova na Bor, na pozemku mezi železničním přejezdem a stavební firmou. Podle řetězce, se kterým se borská radnice dohodla, je pozemek na dobře přístupném a frekventovaném místě, navíc se v okolí připravují pozemky pro výstavbu rodinných domů, lokalita je rovněž nejblíže k průmyslové zóně v Nové Hospodě. Pozemek pro výstavbu supermarketu má 5200 metrů čtverečních, včetně plochy pro parkoviště.