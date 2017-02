Světelná křižovatka mimo provoz

Tachov - I přes zmatečnou situaci posledních dnů, by oprava mohla zabrat až další týden.

Čtvrteční nehoda vyřadila z provozu světelnou křižovatku v Tachově.Foto: DENÍK/ Jiří Kohout

S nemalými potížemi se od čtvrtečního odpoledne potýkají řidiči v okresním městě. Jediná světelná křižovatka v Tachově je totiž od této doby mimo provoz. „Do jednoho ze semaforů naboural řidič a zcela jej vyvrátil. Bohužel ve zbytku zařízení došlo ke zkratu a od té doby jsou semafory v nečinnosti," popsal události čtvrtečního dne starosta Tachova Jiří Struček.



Dá se říci, že od této doby zavládl na nejfrekventovanější křižovatce Tachova nemalý chaos. Podle dostupných informací ale zatím nedošlo k žádným vážnějším kolizím.

Bohužel oprava nebude rychlá, zmatečná situace způsobená výpadkem semaforů by měla trvat ještě v právě začínajícím týdnu. Jak vysvětlil tachovský starosta, opravy porouchaných semaforů by mohly zabrat celý týden. „Bohužel tomu tak opravdu je. Po konzultaci s firmou zajišťující provoz semaforů jsme se dozvěděli, že se nejedná o nějakou lehkou závadu. Přeci jen byl vytržen celý jeden semafor. Na potřebné součásti k opravě se bude muset nějakou dobu počkat. Nejhorší možný scénář je opravdu celý jeden týden. Pokusíme se samozřejmě celý proces znovuobnovení světelné signalizace co nejvíce urychlit, ale nyní záleží především na rychlosti firmy."



Co se samotných řidičů týče, jejich názory na situaci bez semaforů se poměrně liší. Někteří nemají s delšími kolonami problém, jiní se teď ale raději celému úseku zcela vyhýbají.

„Nejde ani o to, že si tam člověk třeba déle postojí. Spíš jde na této situaci vidět, že někteří zcela zapomněli, kterými dopravními pravidly se řídit. Rozhodně zde nefunguje takové to kdo je rychlejší, ten jede. Bohužel mnoho řidičů se takto snaží křižovatku projet. Opravdu mi nestojí zkrácení cesty za nějaký nechtěný ťukanec a zbytečné problémy. To si raději cestu o několik minut prodloužím," řekl jeden z dotazovaných řidičů z Tachova.