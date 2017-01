Svodidla přestala být nebezpečná, silničáři je nahradili novými

Tachovsko – Nová svodidla lze nalézt zatím na třech místech. A to na cestě mezi Tachovem a Planou konkrétně v blízkosti Nahého Újezdce, dále na cestě mezi Planou a Caltovem a nakonec mezi Přimdou a Svatou Kateřinou.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Rozehnal

Výměna se uskutečnila již na konci minulého roku a trvala až do dnešních dnů. Celkově byl rozmístěn více než kilometr nových zábran. Důvod výměny je podle generálního ředitele Správy a údržby silnic Plzeňského kraje zcela logický. „Stará svodidla na těchto místech byla již v opravdu špatném stavu. Největším problémem byla především koroze. Zcela reálně by mohlo hrozit, že v tomto stavu by přinesla více škody než užitku. Svodidla mají plnit především funkci zajištění bezpečnosti provozu, proto byla tato výměna nutná," řekl Deníku Pavel Panuška.

Co se týče starých kusů železa, pro ty se již další možné využití nechystá. „Montáž a demontáž včetně odvozu zajišťuje specializovaná firma. Ta tedy se starými svodidly naloží podle vlastního rozhodnutí. Podle mého ale poputují na šrotoviště. Jednalo se již opravdu o havarijní stav. Pochybuji, že se dají ještě využít."

Jak již bylo řečeno na začátku článku, nově osazena jsou zatím tři místa. Dočkat by se ale v průběhu roku měla i další. „V tomto čtvrtletí se další výměny již nestihnou. Ovšem v druhém pololetí tohoto roku by mělo osazování nových svodidel dále pokračovat. Stejně jako v první etapě se ale řidiči nemusí obávat nějakého výraznějšího omezení," dodal Panuška.