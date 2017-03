Svojšínští budou mít novou náves

Svojšín – Nové lavičky, chodníky, osvětlení, autobusová zastávka, vjezdy k rodinným domům nebo třeba odpadkové koše. To vše chystají v rámci rekonstrukce návsi ve Svojšíně.

Mapka současné návsiFoto: VLP / Hohlová Jaroslava

Místo k odpočinku, setkávání i nové možnosti parkování. To je představa zástupců obce Svojšín o nové návsi, která se ve spolupráci s místními občany rodí už sedm let. Obyvatelé, ale i návštěvníci obce Svojšín by se tak mohli v brzké době pyšnit novou návsí, která kromě již zrekonstruovaného zámku přispěje k oživení obce a zásadně změní její dosavadní tvář.

„V současné době pracujeme na stavebním povolení, které bychom mohli získat přibližně v polovině roku a poté začneme shánět peníze na realizaci. Případné stavební práce tak přichází do úvahy až během příštího roku,“ řekl Tachovskému deníku starosta obce Svojšín Karel Petráň.

Současný stav návsi ve Svojšíně nejen že nesplňuje estetické kritérium, vedení obce k plánované rekonstrukci vedou i prozaičtější důvody. „Současný asfaltový povrch už je letitý a není v dobrém stavu. Jsou na něm nerovnosti a praskliny a nebyl řešen odtok dešťové vody, která nám způsobuje nemalé potíže. Další slabinou jsou parkovací stání a vjezdy k jednotlivým rodinným domům. V novém projektu se s výše jmenovaným počítá a bude to v rámci stavby řešeno,“ pokračoval dále starosta Svojšína.

Náves by tak podle plánů měla prokouknout a změnit by se měl i povrch. „Chceme navázat na přístup k zámku, kde je žulový kámen. Ten bychom chtěli využít i při realizaci nové návsi. Rekonstrukce ale bude komplexní, uděláme nové povrchy, přibudou chodníky, nové osvětlení a lavičky. Chceme taky vyřešit vjezdy a parkování před rodinnými domy, které teď nejsou dobře řešeny. Pro návštěvníky obce a zámku chceme zbudovat několik parkovacích míst,“ pokračoval Karel Petráň a dodal, že se obyvatelé obce nemusí obávat o vzrostlé stromy, které jsou součástí svojšínské návsi. „Stromy rozhodně kácet nechceme, většina z nich je památkově chráněných a proto by to ani nebylo možné.“ Už během letošního roku ale zástupci obce Svojšín musí začít řešit otázku kolem financování plánované rekonstrukce. „Na dotaci se zřejmě nedostaneme. V posledních letech už je jen málo projektů, ze kterých je možné získat prostředky. Zvažujeme proto i jiné možnosti. Vzhledem k výše investice víme, že z rozpočtu obce bychom realizaci nezaplatili. Jednou z dalších možností je vzít si úvěr. To ale bude teprve předmětem dalších jednání,“ uzavřel starosta.

Celková cena rekonstrukce svojšínské návsi zatím není dostupná a ani její představitelé o ní nechtěli spekulovat. Hlavním důvodem je záměr obce na vyhlašování výběrových řízení na dodavatele stavby.