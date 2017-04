Stráž - Již delší dobu se v oblíbené rekreační oblasti u rybníka Sycherák naskýtá poměrně zajímavý pohled. Samotný rybník je totiž vypuštěn.

Rybník Sycherák je momentálně bez vody. Krom klasického vypouštění za to můžou také opravy výpustního zařízení.Foto: Jaroslava Rathousová

"Sycherák je bez vody již od října minulého roku. Nejedná se ale o zas tak nevídanou věc. Rybník je vypouštěn každý rok. Nyní zatím ale nestojí klasické záležitosti, ale i jedna důležitá oprava," řekl Deníku starosta Stráže Karel Fišpera. Jak dále vysvětlil, na místě byla provedena nutná oprava výpustního zařízení a čapu.

"Obě zařízení již byla v opravdu kritickém stavu a hrozila nepříjemná havárie. Pokud by se taková havárie stala během provozu o sezóně, byl by to problém. V dnešních dnech by ale mělo být výpustní zařízení a čap již kompletně opraven a nic by nemělo bránit postupnému napouštění rybníku. K tomu by mělo dojít během příštího týdne," dále vysvětlil starosta.

I přes to, že celé rekreační centrum spadá právě pod Stráž, vlastníkem samotného rybníka, který se během letních měsíců stává cílem mnoha lidí nejen z Tachovska, je Klatovské rybářství. Bohužel v době vzniku článku se s touto institucí nepodařilo spojit.