Tachov bojuje o Vysokou, vyjádřit se mohou i občané

Tachov – Místo má v dnešních dnech ve vlastnictví Státní pozemkový úřad České republiky. To se ale zástupci Tachova snaží již delší dobu změnit.

„O koupi tohoto pozemku se snažíme již nějakých deset let. Nyní byl vystaven znalecký posudek, který svah ocenil na částku devět milionů korun," řekl Deníku starosta Tachova Jiří Struček. Jednalo by se rozhodně o velkou investici. Tak to vidí i zástupci okresního města. „Devět milionů je skutečně velká částka. Pokusíme se na toto téma ještě něco vymyslet, ale částka bohužel zůstane již pevně daná," dále vysvětlil Struček. Z tohoto důvodu se zástupci Tachova rozhodli dát také slovo samotným občanům.

Na téma odkupu svahu tak vznikla internetová anketa, kterou občané naleznou na stránkách města. „Je to opravdu vysoká částka. Tudíž by se k tématu měli vyjádřit i občané Tachova. Za mě osobně by ale tato investice stála za to. Sjezdovka se v posledních letech nevyužívá už pouze v zimních měsících.

Krom lyžování našla uplatnění i v letních měsících, kdy je využívána cyklisty ke sjezdům, dále se zde také nachází discgolfové hřiště. Místo je používáno také k volnočasové aktivitě mládeže, mohlo by také dobře sloužit jako odpaliště ohňostroje, jak jsme se mohli přesvědčit během posledních Historických slavností. Ve výčtu se rozhodně nedá zapomenout ani na veřejné akce pořádané u rozhledny. Jak ale bylo již řečeno, je opravdu potřeba, aby se k celé záležitosti vyjádřili i občané," dále uvedl tachovský starosta.

Jak se Deníku podařilo na toto téma dále zjistit, i přesto, že se město snažilo o lokalitu již několikrát, tato nabídka by mohla být poslední šancí. Pokud by koupě byla vyhodnocena jako zbytečná, či by se na ní z jakýchkoliv jiných důvodů nepřistoupilo, může zcela reálně hrozit, že všechny atrakce, které se na tomto místě nacházejí, zmizí. A jak se lze dočíst ve starostově výčtu, rozhodně jich není málo. „Samozřejmě se pokusíme udělat vše proto, aby luxus v podobě sjezdovky, která se nachází kousek od centra města, zůstal i nadále, včetně všech ostatních aktivit, ke kterým je toto místo využíváno," na závěr řekl starosta.

