Tachov: oprava silnic začneme hned, jak bude znám vítěz výběrového řízení

Tachov – Letošní zima je nejspíš již definitivně minulostí. Nyní ovšem přichází již téměř tradiční problém v podobě poničených komunikací.Stejně jako v předchozích letech, i tentokrát silnice rozhodně nebyly ušetřeny.

Ilustrační fotoFoto: ARCHIV

„Nyní je vyhlášeno výběrové řízení na zprostředkovatele této zakázky. Se samotnou prací by se mělo začít v co nejbližším termínu, jakmile bude znám vítěz výběrového řízení,“ řekl Deníku vedoucí investičního odboru Městského úřadu Tachov Pavel Bluma.

Jak dále uvedl, všechny možné výtluky jsou v dnešních dnech již zmapovány. Co se týče řidičů, ve většině případů se shodují, že nejspíše nejhorší silnicí v okresním městě je ta v Tovární ulici.

„Nedá se úplně zcela říci, která silnice je nejponičenější. Dá se ale říci, že letošní následky zimy nebyly tak ničivé, jak by se mohlo zdát. Zima byla sice delší než v posledních letech, ale škody jsou v podstatě stejné,“ vysvětlil Bluma.

Co se týče částky, která bude letos investována do oprav, bude se jednat také o velmi podobné finance jako v uplynulých letech. „Každoročně město investuje čistě do opravy komunikací po zimě minimálně dva a půl milionu korun. Letošní rok bude v tomto ohledu velmi podobný. Jak již bylo řečeno, zima byla sice delší, ale následky jsou velmi podobné,“ řekl na závěr vedoucí investičního odboru.