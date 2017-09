Tachovské gymnázium se dočká tělocvičny

Tachov – Dlouholeté snahy vedení tachovského gymnázia mají výsledek. Po letech se škola dočká vlastní tělocvičny.

PROSTOR MEZI SOUČASNOU BUDOVOU gymnázia a hřištěm Základní škola Hornická připadne na výstavbu nové dvoupatrové tělocvičny pro studenty gymnázia.Foto: Deník / Hohlová Jaroslava

Plzeňský kraj, který je zřizovatelem tachovského gymnázia, při jednom ze svých posledních veřejných zasedání odsouhlasil investici ve výši téměř třiceti milionu korun na její výstavbu. V současné době se zpracovává projekt, tělocvična by mohla stát do konce roku 2018.

Po letech tak svítá naděje nejen vedení tachovského gymnázia, ale především jeho studentům, že se nebudou muset na hodiny tělocviku přesouvat stovky metrů do jiné budovy. „Pro hodiny tělesné výchovy zatím většinou využíváme sportovní halu. V menší míře pak tělocvičnu Základní školy Kostelní, kde na nás byli hodní a vyšli nám vstříc. Pokud to počasí dovoluje, cvičí studenti na stadionu,“ řekla Tachovskému deníku ředitelka gymnázia Tachov Irena Volkovinská a dodala, že vybudováním vlastní tělocvičny přispěje i k prestiži školy. „Zároveň se sníží nebezpečí související s provozem pro studenty, kteří se přesouvají do tělocvičny mimo prostory školy. Další výhodou bude i to, že nebudou přicházet o minuty, které trávili přesunem na jiné sportoviště,“ doplnila.

Odsouhlasením prostředků na vybudování tělocvičny zřizovatelem tachovského gymnázia, kterým je Plzeňský kraj, tak po letech odstartovalo řadu kroků, které povedou k realizaci záměru. „Bojujeme trochu s místem, takže neplánujeme žádnou velkou halu, jedná se o normální tělocvičnu. Budova bude dvoupodlažní, ve spodní části plánujeme tělocvičnu pro basketbal a v patře menší tělocvičnu se zázemím,“ uvedla ředitelka školy a doplnila, že jediným prostorem, kde může být tělocvična vybudovaná, je prostor za školou, mezi gymnáziem a hřištěm sousední školy.

Přestože jsou plány na výstavbu tělocvičny zatím jen na papíře, kraj na její výstavbu uvolní částku necelých třicet milionů korun