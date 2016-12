Tachovsko zpívalo koledy na návsi u stromu i v muzeu

Tachovsko - Pět tradičních vánočních koled si společně s Deníkem zazpívali lidé ve Stříbře, Chodském Újezdu, Halži, Starém Sedlišti, Labuti, Studánce a ve Ctiboři. Akce Česko zpívá koledy přilákala ve středu večer na stovky účastníků. Organizátoři připravili i další program.

Chodský Újezd – Poprvé v historii společného zpívání koled se k projektu připojili v Chodském Újezdu. Zhruba sedmdesát lidí všech generací se sešlo okolo obecního vánočního stromu. "Chtěli jsme to zkusit už loni, ale vyšlo nám to až v letošním roce," řekl Deníku starosta obce Jiří Dufka. Šestici koled a vánočních písní začali v Chodském Újezdu za doprovodu kytary a kláves zpívat ihned poté, co odezněl kostelní zvon. "Načasovali jsme to takhle. Kostelní hodiny nám jdou přesně, takže hned po šesti úderech spustila doprovodná hudba a začalo společné zpívání," dodal starosta. Účastníci zpívání koled v Chodském Újezdu se také mohli občerstvit, na místě se podával horký čaj a svařené víno.

Halže - Ke zpívání koled se připojilo i Vesnické muzeum v Halži, které se zpěváky zaplnilo do posledního místa. Organizační akce se chopila skupina MHD ve spolupráci z muzeem a obcí. Zpívaly také děti místní školy, oblečené za anděly. Pro návštěvníky bylo připraveno pohoštění v podobě vánočky, čaje a svařáku. Kdo do muzea přišel, mohl si zapálit svíčku v ořechové skořápce a pustit ji na vodu, stromek ozdobit ručně dělaným andělem a zazvonit si na kouzelný zvoneček. Přístupovou cestu k muzeu lemovaly svíčky ve sklenicích a celkově tak dotvářely vánoční atmosféru.

Studánka - Na tři desítky lidí se sešlo na zpívání koled v kulturním domě. Za doprovodu pěveckého souboru Kaštánek z Tachovského dětského domova si zazpívali připravené koledy i další písničky. Děti pomáhaly s hraním na hudební nástroje, které rozdal Zdeněk Kropáč. "Zpívání se mi moc líbí a jsem rád, že jsem s mamkou přišel," řekl Honzík Matouš. Pavel Grzib hrál na kytaru a pokaždé se na zpívání těší a bere to jako příležitost se setkat s ostatními ze vsi.

Staré Sedliště - Koledy se zpívaly také ve Starém Sedlišti. U stromečku se sešli děti i dospělí. Společně si pak zazpívali nejznámější české koledy. Nechybělo ani něco na zahřátí v podobě čaje nebo svařáku.

Ctiboř - Ve Ctiboři se na návsi u stromečku sešlo ke zpívání koled asi padesát dětí i dospělých.

Labuť - Úderem 18 hodiny se také v Labuti, stejně jako v dalších obcích, které se připojily k akci regionálních Deníků - Česko zpívá koledy - rozlehly krásné melodie vánočních koled. Před klubovnu SDH přišlo tyto koledy zazpívat celkem 55 dospělých a dětí. Pro účastníky "zpívání" i pro 11 přihlížejících připravily organizátorky akce - spolek žen "Labuťačky" - malé pohoštění - vánoční cukroví, svařené víno a čaj. (vh)

Už nyní se těšíme na příští rok, kdy se zpívání uskuteční opět a to 13.12.2017

Jaroslava Hohlová