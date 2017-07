Tanečnice chtějí pomoci postiženému Filípkovi

Černošín - Taneční skupina 11 Stars z Černošína zareagovala na výzvu, která upozorňuje na situaci rodiny Směšných z Ostrovců u Černošína.

Taneční skupina 11 Stars z Černošína se rozhodla pomoci nemocnému Filipovi pomocí charitativního kalendáře.Foto: Jakub Medňanský

Jejich postižený chlapec Filípek potřebuje speciální úpravu vozidla na přemisťování. Děvčátka se spolu s vedoucí rozhodla pro velký krok. "Osud malého Filipa v sousední vsi nás velmi chytil za srdíčka. Vymýšlely jsme s děvčaty, jak sehnat finance na pomoc. A přišel nápad. První už se realizuje, jde o nafocení naší taneční skupiny, to proběhlo na zámku ve Svojšíně koncem června, kdy si nás do parády vzal pan Jakub Medňanský. Během července bude kalendář zpracován a v srpnu už půjde do prodeje a výtěžek půjde na pomoc Filípkovi," uvedla vedoucí taneční skupiny 11Stars Veronika Merglová.

Tanečnice ale mají v rukávu ještě jedno eso. "Prodejem kalendáře nekončíme. Máme v plánu někdy v říjnu uspořádat benefiční taneční večer, kde výtěžek z kalendáře předáme a myslíme si, že tam ještě další lidé přidají," plánuje Merglová.