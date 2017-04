Trasy jsou připravené. Plánská 50 může odstartovat

Planá – Milovníci pochodů, turistiky ale i jízdy na kole se mohou těšit na sobotní tradiční pochod Plánská 50. Ten se letos uskuteční už po pětačtyřicáté

Plánská padesátka objektivem účastnice.Foto: Irena Zapletalová

MINITRASA JE TURISTICKY NEJOBLÍBENĚJŠÍ

Letos je pro účastníky pochodů připraveno šest tras, nejkratší z nich měří pět kilometrů a organizátoři ji nazvali Toulavý kočárek. „Jak už název napovídá, minitrasu jsme připravili především pro maminky s kočárky a malými dětmi. Zúčastnit se jí ale samozřejmě může kdokoliv a z minulých ročníků víme, že je turisticky oblíbená a chodí ji nejvíc lidí,“ řekl Tachovskému deníku zakladatel a organizátor turistické akce Karel Kašpar a dodal, že teď už jen čeká kolik turistů v sobotu do Plané dorazí. „Počasí nám trošku starosti dělá, šedesát procent úspěchu je právě pěkné počasí. Věřím ale, že skalní příznivce se odradit nenechají a přijedou,“ doplnil organizátor.

CYKLISTY ČEKÁ ZÁŽITKOVÁ JÍZDA

Další připravené trasy měří jedenáct, sedmnáct, pětadvacet, třicet a padesát kilometrů pro pěší, a pětatřicet a padesát kilometrů pro cyklisty. Stejně jako v předcházejících ročnících je start i cíl všech tras u Základní školy Na Valech v Plané. V kratších trasách turisté půjdou na Nahý Újezdec, Brod nad Tichou, přes Týnec a dále na Křínov a do oblasti Michalových Hor.

Padesátka, kterou obvykle absolvuje asi patnáctka chodců, zamíří na Vyškov, Dolní Kramolín, do údolí Kosího potoka, přes Michalovy Hory na Otín a zpět do Plané. „Cyklisté, kteří zvolí padesátikilometrový úsek čeká vyhlídková trasa s impozantními pohledy do krajiny, při které musí počítat i s osmnácti kilometrovým stoupáním. Všechny trasy jsem ale osobně předem prošel a projel, takže se mají cyklisté na co těšit,“ doplnil Karel Kašpar

NA KAŽDÉHO POCHODNÍKA ČEKÁ DIPLOM

Start a cíl je u Základní školy v ulici Na Valech. Na turistické pochody můžete vyrazit od 7:00 do 10:00, na minitrasu od 10:00 do 12:00. Zápis pro cyklisty je od 8:00 do 12:00. „Na kolech se nezávodí, každý jede na vlastní nebezpečí, pořadatelé doporučují přilbu. Děti mohou jet pouze v doprovodu rodičů nebo zákonného zástupce,“ upozornil pořadatel. Zápisné je 30 korun, na minitrasu pak 20 korun.

Pro každého účastníka je na závěr pochodu už tradičně připravena cena. „Pro každého pochodníka máme připravený diplom a botičku na památku,“ prozradil na závěr Kašpar.