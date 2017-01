Trump je chlap, který má koule, řekl Miloš Zeman v Plané

Tachovsko – Druhý den prezidentské návštěvy v kraji: Miloš Zeman navštívil Planou a Konstantinovy Lázně.

Panoramatickým výtahem se prezident České republiky Miloš Zeman vyvezl do patra Dětského domova Čtyřlístek v Plané na Tachovsku. Fakticky tak zahájil další den návštěvy v kraji.

V domově se prezident s chotí setkal nejen s dětmi, ale také s představiteli dalších dětských domovů západočeského regionu. Dětem přivezl prezidentský pár obřího plyšového slona. „Jmenuje se Bimbo," představil hračku prezident.

Je milý, říká Maruška

Děti měly z prezidenta dobrý pocit, působil na ně velmi mile, jak potvrdila obyvatelka domova Maruška. „Nevím jak to úplně říct. Ale trošku jsem se bála. Přeci jenom je to setkání s prezidentem České republiky. Co se týče přímo samotné osoby pana Zemana, působil na mě velmi mile, rozhodně ne, tak, jak ho ukazuje televize a další média," svěřila se Deníku.

I druhý den prezidentské návštěvy v kraji jsme sledovali on-line. Reportáž najdete ZDE

Po prohlídce dětského domova následovalo setkání se zastupiteli Plané a po něm s plánskou veřejností. Na náměstí v Plané se sešlo 500 lidí. Jedna z otázek, na které Miloš Zeman odpovídal, se týkala soudnictví - aktuálního soudního případu, kdy opilý řidič na Tachovsku srazil cyklistu, který zemřel. Tento týden dostal řidič šest let nepodmíněně. „Šest let je málo, když si uvědomíme, že po polovině trestu si může odsouzený požádat o propuštění. Takže de facto dostal tři roky a to je zoufale málo za to, že ujede od nehody se smrtelným zraněním," odpověděl na otázku prezident.

Vyjádřil se také k novému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. „Je to chlap, který má, jak se říká, koule. Protože dokázal vyhrát nad médii, která byla od počátku proti němu. A dokázat vyhrát proti médiím je velmi složité," uvedl prezident.

Po vystoupení na plánském náměstí a dekorování praporu se prezident přesunul do Konstantinových Lázní.

Oběd v místě sladkých vzpomínek

Pozdně odpoledního prezidentského oběda v tamním hotelu Jitřenka se zúčastnilo třicet lidí, především krajští radní a starostové. I když v hotelu už poobědvala či povečeřela řada známých osobností, je to první prezidentská návštěva v tomto rodinném podniku, jehož majitelé se mimo jiné mohou pochlubit titulem Živnostník roku. „Připravili jsme tradiční staročeskou bramborovou polévku, svíčkovou na smetaně s brusinkami a kynutým knedlíkem a jako dezert jablečný štrúdl," řekl Deníku majitel hotelu Marek Bocan.

Po obědě se Miloš Zeman s doprovodem přemístil do kulturního domu, kde se nejprve setkal s představiteli obce a poté s občany. Nechyběl zápis do pamětní knihy obce a dekorování obecního praporu prezidentskou stuhou.

Pro starostu Karla Týzla nebyla středeční prezidentská návštěva první v jeho úřadě. Už před lety lázeňskou obec navštívil tehdejší prezident Václav Klaus.

A se současným prezidentem starosta hovořil před necelými dvěma týdny na Pražském hradě při setkání obcí oceněných titulem Vesnice roku 2016. „Pan prezident při tomto setkání návštěvu Konstantinových Lázní zmínil. Připomněl onu známou skutečnost, že v naší obci přišel kdysi o panictví, a projevil přání se do objektu, kde se toto přihodilo, znovu podívat. Shodou okolností se jedná o hotel, ve kterém se konal prezidentský oběd," uvedl starosta.