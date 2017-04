U Krasíkova se bude během slavností parkovat jinak, na místo pojede i autobus

Krasíkov - Rychle se blížící Vítání jara na Dvoře Krasíkov s sebou bohužel nese i jednu nepříjemnost. Tou je složitá parkovací situace, na kterou pořadatelé každým rokem upozorňují.

Historické slavnosti na KrasíkověFoto: DENÍK/Antonín Hříbal

"Doporučujeme, aby návštěvníci nechali auto doma a přijeli vlakem, z nádraží v Bezdružicích nebo v Konstantinkách je doveze historický autobus, takzavný Krasíkovský expres," doporučují pořadatelé.

Pro návštěvníky, kteří se přeci jen rozhodnou pro cestu automobilem, je připraveno několik parkovacích úseků. Jeden se nachází přímo u Dvora Krasíkov, další po cestě k zřícenině hradu. Další parkovací místa jsou připravena na cestě po levé straně dvora a naproti jednomu z výběhů. Jak dále pořadatelé upozorňují, hlavním cílem je zamezit možnému překážení již zmiňovanému autobusu. "Zejména se jedná o místo pro otáčení autobusu. Zde neparkujte nebo budete odtaženi, autobus má prostě přednost."

Jak dále organizátoři slibují, v rámci co nejlepšího zjednodušení parkování se pokusí nabídnout také jeden z výběhů směrem na Kokašice. Ale to jen v případě, že zdejší povrch bude dostatečně po jarním tání vyschlý. "Ano, v případě Slavností jablek je možné parkovat na louce pod Krasíkovem, ale teď je jaro, roste tráva, a tak není možné na okolní louky vjíždět. Prosím, respektujte to, ať nezpůsobíte škody na budoucím krmení pro zvířata," vysvětlili pořadatelé.