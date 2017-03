Učitelé a sociální pracovníci získali ocenění od hejtmana

Tachovsko - Ocenění za práci se v uplynulých dnech dostalo pracovníkům sociálních služeb a učitelům škol působících na Tachovsku.

Ocenění sociálních pracovníků a učitelů Josefem BernardemFoto: Deník / Hohlová Jaroslava

Za jejich dlouholetou práci a přínos společnosti je vyznamenal Plzeňský hejtman Josef Bernard.

Na Tachovsku získala za úspěšnou pedagogickou práci symbolicky v Den učitelů vyznamenání Jaroslava Kováčiková ze Základní umělecké školy Tachov, která vede hudební obor kytara už pětačtyřicet let. Za tu dobu přivedla mladé kytaristy k mnoha úspěchům. Někteří z nich si díky jejímu vedení zvolili svoji budoucí cestu právě na základě její hudební výuky a dnes jsou z nich úspěšní studenti konzervatoří.

O několik dnů dříve ocenil hejtman Plzeňského kraje další záslužnou činnost a to pracovníky v sociálních službách. Za náš okres si ocenění odnesly: vedoucí výchovného oddělení Blanka Šmichová, která už osm let působí v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Milířích. „Moc mě to ocenění těší. Nevnímám to jako ocenění jednotlivce, ale celého týmu. Bez vzájemné spolupráce bychom neměli výsledky, kterých dosahujeme,“ řekla Tachovskému deníku Blanka Šmichová a dodala, že z neformálního setkání s Josefem Bernardem cítila zájem a snahu pomoci a otevřít debatu i v dalších otázkách sociální péče. „Jednou z nich je i platové ohodnocení. Pan hejtman přislíbil, že se bude hledat cesty jak docílit vyššího mzdové ohodnocení a tím získat i více schopných lidí do sociálních služeb.“

Další z oceněnou je Jitka Němcová, která pracuje v Domově pro seniory Panenská jako sociální pracovnice. Ocenění získala především za svůj pozitivní, vstřícný a empatický přístup ke klientům domova. Ocenění získala i její kolegyně referentka majetkové správy Michaela Dvořáková z Domova pro seniory Panorama, která se aktivně zapojuje do řešení provozních a technických problémů domova.

V domově pro seniory v Kurojedech už jednadvacet let pracuje Alena Tvrzická v současné době na pozici vedoucí přímé peče a ocenění si zasloužila především za svědomitou a poctivou práci pro klienty domova ale také za nápady a návrhy se kterými pravidelně přichází a posléze je se svými kolegy realizuje.

Pracovníkům v sociálních službách organizací zřizovaných Plzeňským krajem se dostalo ocenění v podobě pamětní medaile, děkovného listu a drobný dar. Celkem si jej převzalo čtyřiadvacet pracovníků z oblasti sociálních služeb a dva ředitelé zařízení. „Oblast sociálních služeb je velmi nedoceněná, avšak potřebná. Lidé, kteří tuto práci vykonávají, si zaslouží obrovský dík za psychicky a často i fyzicky náročnou práci. Alespoň touto cestou bychom těmto lidem rádi poděkovali,“ uvedl hejtman Josef Bernard.