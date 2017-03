Učitelka pomohla nemocné studentce

Tachov - Příběh jako z filmu se uskutečnil na Základní škole Zárečná v Tachově. Stojí za ním především obrovská porce solidarity a lidského pochopení.

Marcela Vránová se svou studentkou, které věnovala vlasy na paruku.Foto: Deník / Sýkora Jindřich

"Zhruba před rokem jsem se dozvěděla na internetu o projektu, ve kterém dávají ženy vlasy na výrobu paruk pro lidi trpící například rakovinou a podobnými onemocněními. Říkala jsem si, že když se ostříhat, tak za takovýmto účelem. Poté jsem celou záležitost vypustila z hlavy. V září ale za mnou přišla jedna ze studentek v kšiltovce. Přišla mi říct, že musí nosit čepici kvůli tomu, že vlivem léků přišla o vlasy," řekla Deníku učitelka Marcela Vránová. Po určité době to začalo vypadat, že vlasy dívce přeci jen dorostou, ale bohužel se tak nestalo. Celkově je zde šance na růst vlasů velmi malá.

"Když jsem zjistila, jak se celá věc má, tak jsem napsala kadeřnickému studiu, které tento projekt vytvořilo. Pak už jsem jela do Prahy, kde mě ostříhali. Celkem čtyřicet pět centimetrů vlasů." Jak dále Marcela Vránová vysvětlila, výroba paruky zabere přibližně dva měsíce. "Teď čekáme na výsledek. Věřím, že jí to bude slušet. Nejdříve jsem nad tím rozhodnutím trochu přemýšlela, ale bylo by strašně nefér, když by takhle mladá holka musela trpět kvůli nemoci. Navíc mně ty vlasy dorostou a pomůžu tím. Je to fajn, když člověk tu možnost má a může takhle pomoci."

Kristýna byla nejdříve z celé záležitosti poměrně zaskočená. "Pak jsem si ale řekla, že je to super možnost. Byla jsem upřímně zaskočená, že by pro mě někdo něco takového udělal. Paní učitelce jsem neuvěřitelně vděčná, paruka bude určitě úžasná," řekla k celému příběhu žákyně. O tom, jak celý příběh nakonec dopadne budeme i nadále informovat.