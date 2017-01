Umrzli už dva bezdomovci. V pondělí večer se otevírá noclehárna

Tachov – S nedávným umrznutím dvou bezdomovců v Tachově spekulují někteří lidé na sociálních sítích, zda se zbytečné smrti nedalo předem zabránit.

V souvislosti s letošními extrémními mrazy v Tachově umrzli už dva bezdomovci. Jednoho z nich nalezli minulý pátek nedaleko rybníku Hejčák, druhý umrzl o den dříve před nákupním střediskem v Tachově. Výsledky vyšetřování stále ještě nejsou uzavřené, oba muži ale zřejmě zemřeli v důsledku mrazivých nocí. Tachovský deník o případu již informoval a poukázal na špatnou situaci lidí bez domova v okresním městě.

To se má ale v nejbližších hodinách změnit. V reakci na dvě po sobě jsoucí úmrtí v důsledku mrazu vyvolalo středisko Kotec debatu s Městským úřadem v Tachově o možnosti dočasného ubytování pro lidi bez domova.

„Dnes jsme jednali s dalšími zástupci města a vedoucím Kotce panem Klausem o možnostech, které v součinnosti s městem můžeme zajistit a jak lidem bez domova především v tomto počasí pomoci. Už od pondělního večera je v Tachově, v bývalé hasičárně v Chodské ulici, zřízena noční noclehárna. V provozu bude od sedmé večer do přibližně osmi hodin ráno. Kapacitně je přibližně pro deset lidí, prostory jsou tam pěkné, včetně dvou toalet, topení a rychlovarné konvice. Pro klienty noclehárny budou ale samozřejmě nastavená nějaká pravidla. Noclehárna bude sloužit po dobu nepříznivého počasí a mrazů, poté nám ji pracovníci Kotce opět předají zpět," řekl Deníku starosta okresního města Jiří Struček.

Ani o uplynulém mrazivém víkendu už ale lidé bez domova v Tachově nemuseli trávit další chladnou noc venku a mohli přespat v prostorách Kotce. „Nedokázali jsme nakonec zajistit čtyřiadvacetihodinový provoz, ale byli jsme zde od sedmi hodin večer do sedmi hodin ráno. Našich služeb přes víkend využilo přibližně deset klientů. V souvislosti s noclehárnou, kterou budou mít naši klienti k dispozici, bychom chtěli veřejnost požádat o staré matrace nebo deky," uvedl David Klaus, vedoucí střediska Kotec.

Na sociálních sítích mezitím vznikla diskuze kritizující činnost některých pracovníků Kotce, který se jako jediný z organizací na Tachovsku o lidi bez domova stará. Některé názory naznačují, že o umrznutí bezdomovce pracovníci Kotce věděli už mnohem dříve, než byla k případu volaná záchranná služba. „Kdyby alespoň Kotec nelhal, klienti jim oznámí ráno, že jim zřejmě umrzl bezdomovec a odpověď, reakce? Pojedou se podívat na místo až po pracovní době za několik hodin, aniž by uvědomili hned ráno jakékoliv další složky, ty zavolají až po té avizované pracovní době. A pokud si policie jde na jisto pro pachatele trestného činu, případně přestupku do budovy Kotce, dotyčného zapřou, schovají. Přeci informace o svých klientech dát nikomu nemůžou, ani policii. Ale brečet o peníze na provoz budou," napsal na sociální síť Jan Habrdle.

Sociální pracovnice společnosti Kotec, které se případ přímo týká, k tomu ale redakci Tachovského deníku řekla: „Ráno k nám do centra přišel jeden z klientů, Antonín, a vyjádřil obavu o svého kamaráda Vladimíra, který údajně předešlou noc nedošel do stanu, kde spolu nocují nedaleko rybníku Hejčák. Ihned jsem proto kontaktovala sociální pracovnici, která se našimi klienty zabývá, volali jsme na polikliniku, na městskou policii a do nemocnice, jestli k nim Vladimíra nedovezli. Po tom, co jsme ho nikde nenašli, nás Antonín vzal na místo, kde stanují a kde se s Vladimírem den před tím údajně viděli naposledy. Bohužel jsme Vladimíra nalezli jen asi deset metrů od stanu, už mrtvého. Informace, která se poté objevila na sociálních sítích je nepravdivá a vznikla zřejmě proto, že pan Antonín následně vypověděl naprosto jiný příběh nám, městské policii a poté i státní policii. Ti ho nakonec museli odvézt na záchytku protože byl pod vlivem návykových látek," uvedla sociální pracovnice Kotce Vendula Machová.

