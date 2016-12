Uzavírka brzy skončí

Malý Rapotín – Již déle než tři měsíce trvá oprava mostu u Malého Rapotína, který je součástí hlavní dopravní tepny z Tachova směrem na Plzeň.

Řidiči se museli po celou dobu spokojit s objízdnou trasou, kterou se stala silnice přes Oldřichov. Ta se již před uzavírkou nacházela v nepříliš dobrém stavu. Nyní se ale po ní již téměř nedá jezdit. Není to zapříčiněno pouze poměrně hustým provozem. Svou vinu mají také těžké nákladní vozy, kterým bylo doporučeno objíždět úsek přes Planou. Bohužel většina tak nedělá. Valná většina řidičů se jistě může pochlubit tím, že viděli, jak se dva kamiony snaží opatrně manévrovat v esíčku, které vede Oldřichovem. Všem těmto útrapám by měl být ale již velmi brzy konec. Na časté dotazy čtenářů redakce zjistila finální termín otevření mostu u Malého Rapotína.

Finálním datem by měl být již jednou zmiňovaný třicátý prosinec.

„Ano toto datum samozřejmě stále platí. Nevyskytly se žádné komplikace, které by mohly otevření mostu opozdit a pevně doufáme, že se ani neobjeví. Rekonstrukce již finišuje," řekl Deníku generální ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Pavel Panuška.

Jak dále generální ředitel dodal, zapomenuto nebude ani na objízdné trasy, především na tu nejvyužívanější. „Jistě to muselo být pro všechny objízdné trasy komplikované. K jejich opravě by se mělo přistoupit co nejdříve během prvních jarních měsíců."

Ti, kteří budou cestovat první den nového roku, by již měli jet tradiční cestou přes most. Ulevit by se ale nemělo pouze řidičům. „Bohužel do toho příliš mluvit nemůžeme. Nejspíš nám nezbývá nic jiného, než se s tím smířit," řekl Deníku před začátkem rekonstrukce člen osadního výboru Oldřichova Jiří Gondorčín. Klid, který Oldřichovští ve své obci měli, by ale měl již brzy opět nastat.