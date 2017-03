V Kladrubech hovořila o nespoutané přírodě Norska

Kladruby – Severské země učarovaly kladrubské Lucii Šmahelové natolik, že se do míst polárních září, dlouhých nocí a dní často vrací na výlety za poznáním i za prací.

Lucie Šmahelová v Kladrubech hovořila o nespoutané přírodě NorskaFoto: DENÍK/Hříbal Antonín

Nyní se zastavila v Kladrubech a přijala pozvání regionálního muzea, aby povyprávěla o Norsku. Projela celou Skandinávii, na treku byla v národním parku ve Švédsku, v Norku strávila čtyři měsíce pracovně, nyní bydlí v Göteborgu ve Švédsku a v květnu se chystá přestěhovat do Norska do Trondheimu. „Mám moc ráda hory a focení a tam je opravdu co fotit. Také mám ráda zimu,“ říká a dodává, že třeba zrovna Norsko je země vysloveně pro milovníky přírody. „Podmínky i počasí jsou tam ale dost často drsné. Ale ty výhledy na hory, lesy a nespoutanou přírodu jsou nádherné. Také svoboda, že člověk si může postavit stan kde chce, rozdělat oheň, může jet na lyže nebo na kajak.“ Lucie Šmahelová provedla slovem i obrazem v pátek večer dvacítku návštěvníků, kteří zavítali do kladrubského muzea. Mohli tak zhlédnout množství autentických fotografií i video.