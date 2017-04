V kostele zpívali a ochutnávali jidáše

Kořen - V kapli sv. Jana Nepomuckého v obci Kořen, se opět po roce sešli lidé na Kořenské velikonoční prozpěvování.

V rekonstruovaném kostelíku sv. Jana z Nepomuku se lidé schází na kulturní i hudební akce.Foto: archiv Olbramov

Velký pátek patří z hlediska křesťanské tradice k nejvýznamnějším dnům v roce. Na mnoha místech Tachovska se tak během pátku konaly akce, které s tradicemi souvisely.

Kaple sv. Jana Nepomuckého v obci Kořen se stala dějištěm jedné z nich. V podvečer na Velký pátek se zde sešla asi třicítka hostů na akci s názvem Kořenské velikonoční prozpěvování veselé i vážné. Setkání pořádala obec Olbramov a spolek Pomozme si sami. „Je to už druhý ročník a moc nás těší vysoká účast. Sešlo se nás tady téměř čtyřicet,“ řekla Deníku místostarostka Olbramova Jaroslava Chaloupková.

Na setkání si lidé společně zazpívali vážné ale i veselé texty s Příležitostným Pěveckým Tělesem PEPETE, písně s velikonoční tématikou. Některé texty se zpívali latinsky, přesto jednoduché melodie vybízely obecenstvo k prozpěvování. „Setkání v kostele chápeme jako takovou malou společenskou akci, lidé se sejdou, popovídají si co je kde nového, dají si kávu nebo čaj. Napekli jsme i jidáše, takže návštěvníci mohli ochutnat i toto velikonoční pečivo,“ nastínila místostarostka.

Kostelík sv. Jana Nepomuckého v Kořenu byl před několika lety rekonstruovaný a letos je to pět let od doby, kdy opět slouží svému účelu. „S opravami kaple se začalo už v devadesátých letech, krátce poté, co obec kostelík do svého vlastnictví získala. Pomáhalo a stále nám pomáhá občanské sdružení Pomozme si sami. Opravy tak probíhaly v několika etapách a byly spolufinancovány z programů na obnovu venkova Ministerstva pro místní rozvoj i Plzeňského kraje. Poslední etapa při které se dělaly závěrečné práce a fasáda pak Evropskou unií z Programu rozvoje venkova,“ uvedla Chaloupková.

Na opravě kaple se ale podíleli také dobrovolníci z mezinárodních workcampů, místní obyvatelé a členové občanského sdružení. „Během let se ze zchátralé budovy, která jeden čas sloužila i jako přístřešek pro ovce, byla zarostlá křovím, se po letech úsilí stalo opět důstojné místo k setkávání. Snažíme se proto aby kostel co nejčastěji ožíval zpěvem, hudbou a společenskými akcemi. Konala se zde už dokonce i jedna svatba a jedny křtiny,“ uzavřela místostarostka Olbramova, pod který obec Kořen patří.