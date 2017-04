Vaněk s Kopicem mají problém. Jeden měl brát drogy, druhý půjčil dealerovi

Plzeň - Bývalý obránce Viktorie Plzeň Ondřej Vaněk a současný hráč plzeňského týmu Jan Kopic budou svědčit u soudu. Jsou totiž zapleteni do rozsáhlé drogové kauzy, v níž je obžalovaný drogový dealer Vítězslav Meišner.

Ondřej Vaněk ještě v dresu FC Viktoria Plzeň.Foto: Deník / Říský Milan

Vaněk s Kopicem budou jako svědci figurovat v kauze drogového dealera Vítezslava Meišnera, obžalovaného z distribuce extáze a kokainu.

Podle obžaloby, kterou získal Radiožurnál, Vaněk, jenž nyní působí v ruské Ufě, od Meišnera získával drogy, zatímco Kopic obžalovanému půjčil půl milionu korun.

Vaněk měl být s Meišnerem v pravidelném kontaktu, drogy si od něj vyžádal například loni v květnu, den před zápasem s Mladou Boleslaví. Podle obžaloby Vaněk dealerovi volal, aby mu obstaral "prášek". „Volající (Vaněk, pozn. red.) odpovídá, že jde na diskotéku a zkusí prášek, na což volaný (Meišner, pozn. red.) odpovídá, aby mu volající napsal, jaké to bylo a upozorňuje ho, aby byl opatrný a dal si jenom půlku. Volající říká, že prý je to dobré najednou s kokešem, na což volaný odpovídá, že ne, že když dá na to ten bílej, že ho to naopak zabrzdí, že mu to zbrzdí nájezd, má si nechat tak dvě hodiny pauzu," píše se v obžalobě, kterou získal Radiožurnál.

Do protokolu na policii Vaněk uvedl, že žádné drogy nebere. Přiznal se, že u většinys telefonátů hovořil skutečně on, ovšem tvrdil, že byl zřejmě opilý nebo jen machroval.

Do kauzy, kterou policie řeší už od roku 2015, je zapletený také Jan Kopic. Ten měl Meišnerovi půjči půl milionu korun, a to pouze po měsíci společné známosti. Na co obžalovaný peníze potřeboval, Kopic už nezjišťoval.

Obžalovaný Vítězslav Meišner měl prodat minimálně 8000 tablet extáze, během zatčení u sebe měl půl kilogramu kokainu. Dále v kauze figuruje Patrik Barančík, který podle obžaloby obchodoval s 6000 tabletami extáze. Oba muži mohou za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními a jedy strávit deset až osmnáct let ve vězení.