Vánoční koledy zněly na pódiu starého zámku

Chodová Planá – Už čtvrtý ročník Vánočního zpívání se konal v Chodové Plané. Po zpívání na zámku a v kostele se letošní ročník přesunul do místního kulturního domu.

„Chtěli jsme zachovat to, že jde také o zpívání na zámku," konstatovala za pořádající spolek Nový zámek Chodová Planá Slávka Janochová. Hudební vystoupení tedy organizátoři zasadili do prostředí kulturního domu, který původně také býval zámkem a dnes se o budově hovoří jako o starém zámku. Původně chtěli organizátoři uspořádat zpívání v takzvaném novém zámku, to ale nešlo z technických důvodů. „Jakmile to bude možné, vrátíme vánoční zpívání zpět na zámek," shodují se.

V sobotu večer se sál téměř zaplnil diváky a posluchači, kteří sledovali vystoupení žáků z Chodové Plané. O hlavní bod programu se postarala Lidová muzika z Chrástu. Z pódia zazněly tradiční koledy a vánoční písně z Chodska a Plzeňska.

Zmiňovaný kulturní dům bude v úterý hostit další z kulturních vánočních vystoupení. Tentokrát půjde o Vánoční besídku místní základní školy, která začne v 16.30 hodin a tradičně má bohatou účast i pestrý program.