Velikonoce na Tachovsku budou rockové

Tachovsko - Nadcházející svátky nepřinesou pouze velikonoční radovánky. Hned na několika místech Tachovska si totiž přijdou na své také fanoušci rockové muziky.

Hudební nálož začne již v pátek společným koncertem kapel The New Morning a Ill Fish. První jmenované snad ani není potřeba představovat. The New Morning se během let hraní stali tachovskou legendou. A nyní se po menší pauze opět vrací na pódium. Během pátečního koncertu tak doplní plzeňské Ill Fish. Tato ambiciozní kapela brázdí vody české rockové scény od počátku milénia. V říjnu loňského roku vydali EP No Stress se čtyřmi novými písněmi. Zajímavý rockový večer se uskuteční v pátek od 21 hodin v tachovském Kiwi baru.

Sobota nabídne zajímavé koncerty hned dva. A to opět v okresním městě a v Konstantinových Lázních. Tachov přivítá během sobotního večera delegaci z Kanady a Francie v podobě kapel Attention! a Heavy Heart. "Heavy Heart se v Tachově již jednou představili. Tenkrát hráli v Garáži Trojce. Co se týče kanadských Attention, mají momentálně s Heavy Heart společné turné. Je skvělé, že se je podařilo dostat také do Tachova," řekla Deníku pořadatelka koncertu Kateřina Stuchlová. Punk rockové duo ze zahraničí doplní ještě plzeňská kapela Dildo Boyz. Koncert se uskuteční v sobotu 15. dubna od 20 hodin v prostorách pivnice U Vodníka.

Koncert v Konstantinových Lázních přinese přeci jen tradičnější podívanou. V kulturním domě se totiž představí Děda Mládek Illegal Band a Mr. Elastik. Koncert vypukne od deváté hodiny večerní.

Velikonoční nadílku v hudební podobě si mohou užít také návštěvníci stříbrské Besedy 15. dubna od 20 hodin. Zahrají kapely Explozet Rock ze Stříbra, Greymon z Plzně a Self Defence z Prahy.

Ani velikonoční neděle nebude na muziku zrovna chudá. Při velikončním rockování v Kočově se totiž představí legendární rockeři Vizir v doprovodu kapely Hudba Sauna. Tento koncert, který připadá na neděli 16. dubna a uskuteční se od 20 hodin v prostorách kočovského kulturního domu, se dá považovat za pomyslnou tečku za rockovými velikonoci.