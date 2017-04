Velikonoce na Tachovsku byly rockové

Tachovsko - Hned na několik koncertů se mohli během velikonočních svátku vydat milovníci rockové hudby. Dva se pořádaly přímo v okresním městě, na své si ale přišli také posluchači ze Stříbra.

Tachovsko - Uplynulé svátky přinesly hned několik zajímavých koncertů. Nejdříve se v tachovském Kiwi baru představili The New Morning společně s Ill Fish, druhý den hospoda u Vodníka přívatala Attention z Kanady, Heavy Heart z Francie a plzeňské Dildo BoyFoto: Deník / Sýkora Jindřich

Jako první přišel na řadu koncert tachovských The New Morning a plzeňských Ill Fish, který byl takovou menší náhradou za nesplněný vánoční koncert, který se stal u The New Morning již menší tradicí. "Za nás určitě skvělý koncert. Moc jsme si ho užili a doufáme, že naši nejvěrnější fanoušci, kteří ani tentokrát nechyběli, také," řekl Deníku baskytarista The New Morning Michal Laško.

Také Ill Fish si vysloužili potlesk od příchozích. Koncert měl navíc jedno zajímavé zpestření. Tím byla zpěvačka Barbora Zemanová. "Dá se říci, že se přišla znovu podívat na místo činu. Právě v Kiwi baru měla totiž jeden z prvních koncertů a ještě s námi. Bylo to tudíž příjemné překvapení," dále řekl muzikant.

Sobotní večer předznamenával koncerty rovnou dva. Jedním bylo vystoupení v prostorách pivnice u Vodníka v okresním městě. Zde se představily dvě zahraniční kapely. A to kanadští Attention a franouzští Heavy Heart. Zajímavou kombinaci ještě doplnili Dildo Boyz z Plzně. Poměrně netradiční zastoupení z ciziny opravdu fungovalo a v prostorách pivnice, která nově slouží i pro menší koncerty, nebylo téměř k hnutí. Jak čeští, tak zahraniční umělci si od příchozích vysloužili nadšené ovace a nouze nebyla ani k vzhledem k velikosti prostoru o poměrně velký "kotel!".

Sobota přišla s pořádnou porci rocku také do Stříbra. Zde zahrály kapely Explozet Rock ze Stříbra, Greymon z Plzně, Self Defence z Prahy. Sobotou hudební program na Tachovsku neskončil. Na nedělní večer je totiž připraven další koncert a to legendární Vizir v prostorách kulturního domu ve Stříbře.