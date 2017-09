Věřím, že na Tachovsku najdu nové přátele

Bor – Martin Maxa navštívil Tachovsko při Loretánských slavnostech v Boru. Už 20. října se sem chystá znovu, na koncert do Černošína. Tachovskému deníku odpověděl na několik otázek.

Se zpěvákem Martinem Maxou se jeho příznivci mohli nedávno setkat při Loretánských slavnostech v Boru, další koncert plánuje už 20. října v Černošíně.Foto: Lucie Foltová

Zpíval jste už někdy na Tachovsku?

Před lety jsem absolvoval moc hezký koncert s kapelou v Tachovském amfiteátru. Provázela jej úžasná atmosféra, takže se nám ani nechtělo jet domů a pokračovali jsme spolu s místními v jedné přilehlé hospůdce. Byla z toho nakonec taková kytarová afterparty, na kterou dodnes moc rád vzpomínám.



Máte na Tachovsku přátele?

Ano, mám v tomto kraji mnoho přátel. U jednoho z nich jsem například skončil i po koncertě v Boru. Sjela se tam nakonec z okolí spousta kamarádů a společně jsme pod jeho pergolou urazili hezkých pár džbánků.



Vracíte se sem rád a jak často?

Další koncert na který se moc těším mě čeká už 20. října v Černošíně a ano vracím se sem k vám moc rád. Harcuji s kytarou na hřbetě po celé naší zemičce a na Tachovsko se nakonec dostanu zase jen v souvislosti s nějakým svým vystoupením. Ale zaplať pánbůh za to.



Jak se vám v Boru líbilo?

V Boru jsem sice hrál poprvé, ale líbilo se mi tu moc. Zásluhu na tom mělo ovšem nejen publikum, které bylo úžasné a vytvořilo skvělou atmosféru. Skvělá a přátelská atmosféra totiž vládla i v zákulisí na straně pořadatelů, tedy města Bor. Dámy, které zajišťovaly bezchybný chod slavností, byly velmi milé a vlídné, stejně jako pan starosta. Vlastně jsem rád, že jim mohu touto cestou ještě jednou poděkovat a popřát mnoho úspěchů, štěstí a zdraví.



Je nějaké město z výše uvedených, do kterého byste chtěl zavítat a poznat ho blíž?

Jak říkám, tenhle kraj mám opravdu rád a tak doufám, že jej navštívím ještě mnohokrát a postupně poznám všechna tahle města. A své portfolio přátel rozšířím o mnoho dalších a dalších.





Jak se na své publikum těšíte a připravujete?

Těším se moc. Bez publika by to, co dělám, nedávalo žádný smysl. Už jenom proto, že jsem autorem všech písniček, které na koncertech hrajeme. Moji fanoušci a publikum tudíž vytváří zpětnou vazbu všem mým hudebním počinům.



Pro jakou generaci jsou určeny vaše písničky?

Těžko říct. Za ta léta jsem si všiml, že mé publikum není nijak zvlášť generačně vyhraněné, snad s výjimkou takové té náctileté generace. Vzhledem k tomu, že mé texty ovšem nepatří zrovna k těm nejjednodušším, vygenerovalo se mé typické publikum z řad převážně vzdělaných či sečtělých posluchačů, kteří jsou zvyklí vytvářet si svůj vlastní názor a nikoliv slaboduše předjímat to, co jim někdo podsune. A s takhle kultivovaným publikem se o své verše velmi rád dělím.



Na jakou etapu svého života nejraději či nejméně rád vzpomínáte?

To špatné, co mě v životě potkalo, ze svých vzpomínek podvědomě vytěsňuji. Asi jako každý. A vypreparujete- li ze svých vzpomínek jen to dobré, brouzdáte se pak pamětí kteroukoliv ze svých životních etap s chutí a nostalgickým úsměvem na tváři. Každé období mělo něco do sebe. Ať už to bylo období studentské, v němž jsem odehrál roli svobodomyslného, věčně revoltujícího vlasatého mladíka, či tohle, v němž se ubírám životem v masce stárnoucího seladona, který sice už moc nerevoltuje, ale život má přesto moc rád.



Čím si děláte radost?

Takový ten duševní stav katarze prožívám zpravidla jen tehdy, když dokončím nějaký svůj obraz či písničku. Zkrátka v okamžiku, kdy udělám jakousi pomyslnou tečku za některým ze svých projektů. Tenhle stav duše a mysli však většinou velmi brzy pomine a už zase hledám novou inspiraci. No během téhle štvanice za vrtošivými múzami si dělám radost jen takovými maličkostmi. Třeba takhle kafe a cigáro po ránu je slast vpravdě boží.



Najdete ještě čas na malování, vystavujete?

Ano, nedávno jsem se k malování opět vrátil a s paletou v ruce trávím tudíž před plátnem spoustu času. Mimochodem, to jsou rovněž chvíle, kdy je mi na světě moc fajn. Před časem jsem dva ze svých obrazů zapůjčil na výstavu v Praze ve Strahovském relikviáři. Na samostatnou výstavu však neoplývám dostatečným portfoliem. Všechny mé obrazy jsou totiž rozprodány po všech koutech světa a nějakou dobu ještě potrvá, než shromáždím dostatek materiálu. Obrazy tedy už neprodávám. Každopádně, pokud by si některý z vašich čtenářů chtěl mé obrazy prohlédnout, nechť si klikne na www.martinmaxa.cz a v sekci "obrazy" je najde.



Na co se těšíte, co vás v brzké době čeká?

V poslední době jsem pracovně poměrně vytížený. Čeká mě spousta koncertů, na které se samozřejmě velmi těším. Je tu ovšem jedna věc, kterou jsem ještě nikdy nezažil a která mě čeká v nejbližších dnech. Má nejstarší dcera Bára totiž přivede na svět mého prvního vnoučka a učiní tak ze mě dědečka. Bože, ten čas ale letí!! Ale světe div se, těším se i na tuhle svou roli.