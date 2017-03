VIDEO: Na Špičáku už se lyžuje za ceny vedlejší sezony, sněhu je stále dost

Špičák - Poprvé po třech letech trvá zimní provoz ve Ski&Bike Špičák více než 100 dnů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Daniela Loudová

Od 30 do 50 centimetrů sněhu mají aktuálně sjezdovky na šumavském Špičáku. Zimní sezona se přehoupla do své poslední fáze a od pondělí 13.března se lyžuje za ceny vedlejší sezon. Všechny skipasy tedy zlevnily o 20 procent. Celodenní pro dospělého stojí 490 korun, dětský 345 korun a rodinná 1180 korun. Využít se stále dají i dvouhodinové a čtyřhodinové skipasy (podrobnější ceník najdete zde).

„V neděli 12.března jsme poprvé po třech letech pokořili hranici 100 dnů trvání zimní sezony. Chtěli bychom jet až do prvního dubnového víkendu. Když počasí nebude proti, dostaneme se na cca 120 dnů. Masově už lidi asi jezdit nebudou, ale bereme to i jako poděkování všem našim věrným, kteří u nás lyžují týden co týden. Prostě ti, kdo si zakoupili celosezónní permanentky si tak nyní za odměnu užívají prázdné sjezdovky, " říká k finále špičácké zimy provozní ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Sezona nekončí ani běžkařům

V okolí Železné Rudy se podle údajů městského informačního centra lyžuje stále také na Belvederu a Nad Nádražím, kde mají na sjezdovkách až 40 centimetrů sněhu. V provozu jsou také Samoty, Godlhof a lanovka na Pancíř, kterou využívají i pěší turisté. Vleky nadále fungují také v Kašperských Horách.

Běžkaři se mohou vydat ještě například do okolí Modravy, kde leží až 35 centimetrů přemrzlého sněhu. Rolba dnes ráno upravila trasu Modrava - Březník - Na Ztraceném - Černá hora a Ptačí nádrž - Černohorská nádrž - Modravský most - Modrava. Na Filipově Huti už není dost sněhu, stejně jako mezi Rybárnou a Javoří pilou. V okolí Železné Rudy už se stopy nebudou upravovat.