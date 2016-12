VIDEO: Vánoce na horách? Areály pilně zasněžují

Šumava – I na Štědrý den mohou lyžaři vyrazit na šumavské svahy, svezou se na Špičáku, na Samotách a Nad Nádražím.

O prodlouženém vánočním víkendu se rozjede i vlek na Belvederu a lanovka na Pancíř. Běžkaři jsou zatím odkázáni na pro-šlapané stopy v nejvyšších polohách Šumavy, na strojovou úpravu je sněhu málo.

Na Špičáku přibyla k už otevřeným dvěma sjezdovkám spojka k parkovišti. „O dost se zlepšil komfort pro lyžaře. Nyní už se mohou po areálu pohybovat, aniž by sundali lyže. Z parkoviště se dostanou k vleku na Spodní Šanci i k lanovce a dětskému hřišti," uvedl provozní ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Špičácký areál má na otevřených sjezdovkách stále 20 – 40 cm technického sněhu. Na Štědrý den se na Špičáku lyžuje od 8.30 do 12.30 hodin. Každý další den už jsou vleky v běžném provozu. Do 13 hodin se na Štědrý den svezou lyžaři na jedné sjezdovce areálu Nad Nádražím. Od neděle pak bude otevřen už celý areál plus jedna sjezdovka sousedního Belvederu. Jezdí se i na Samotách. „Zasněžujeme. Jezdí malý vlek a pojízdný koberec. Na velkém vleku to vypadá, že by se o víkendu mohlo jezdit na šesti stech metrech z kilometru," uvedla Lucie Lučanová z areálu Samoty. Od pondělí bude jezdit od 9 do 16 hodin i sedačková lanovka na Pancíř.

V Kašperských Horách si lyžaři počkají o něco déle, do úterý 27. prosince.

Počkat musí i běžkaři. „Máme zatím asi deset centimetrů sněhu, což je na strojovou úpravu málo. Vyrazit na běžky ale lze, lidé si stopy prošlapávají sami," popsal starosta Modravy Antonín Schubert s tím, že bez problémů lze vyrazit třeba z Modravy na Březník. „Stále jsou ale ideální podmínky pro pěší turistiku," dodal místostarosta sousedních Prášil Josef Rada.