Víkend na Tachovsku patřil masopustům

Tachovsko - Celkem sedm masopustů oživilo sobotní den v různých částech okresu řehtáním řehtaček a dobrou náladou.

Masopust se rozhodně nepatří k případům tradic, na které by se postupně zapomínalo. Jako důkaz za všechny mohl každému, kdo by o tom pochyboval, posloužit uplynulý víkend. Na Tachovsku totiž vyvrcholilo masopustní veselí. Celkem se okresem prošlo sedm různých masopustních průvodu. Nejspíše první začal v Bezdružicích. I přes to, že sobotní dopolední hodiny většina využívá spíše k relaxaci, desítky nadšenců se rozhodně nebránili navléct se do všemožných kostýmů a plně si užít tuto tradici.

Úderem první hodiny odpolední se rozešlo hned několik masopustů v několika různých městech a obcích. Tachov nebyl výjimkou. Desítky metrů dlouhý had se rozešel od základní školy v Hornické ulici a prošel celým městem. Tradičně byl průvod zakončen v prostorách Muzea České Lesa, kde se návštěvníci dozvěděli jak něco o tradicích, tak si mohli pochutnat na dobrém občerstvení.



Svůj masopust si také užili obyvatelé Lomu u Tachova. V porovnání s okresním městem byl průvod sice menší, ale o nic méně veselejší. Nejednoho kolemjdoucího si získal traktůrek táhnoucí harmonikáře.



Ve výčtu masopustů rozhodně nelze zapomenout na ten v Sulislavi. Je totiž nejstarším o jakém se na Tachovsku ví. Letos se konal již dvoustý třicátý druhý ročník. A opravdu se vyvedl. „„Museli jsme to přepočítávat několikrát a ve více lidech. Ale je to tak, je tu sto pět masek. Nad stovku se to řadu let nevyhouplo, takže máme radost. Možná je to tím krásným počasím. Také jistě i díky přespolním. Musím pochválit naše sulislavské hospodyňky, co napekly a připravily dobrot," uvedl starosta obce Milan Strohschneider.