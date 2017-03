Vodopády na Tachovsku: zjara tečou a bývají nejhezčí

Tachovsko – Velice vzácným jevem jsou na Tachovsku vodopády. Určitě zde nenajdeme místa řek, potoků a skal, kde voda vskutku padá z vysoka dolů do údolí. Přesto ale několik malebných zákoutí proud vody v korytech vykouzlil a Deník se vypravil na šest z nich, které v mapách jsou označeny slovem vodopád.

Za nejkrásnější či nejmalebnější a pravděpodobně i největší je považován vodopád na pravostranné přítoku Kosího potoka nad skálou Čertovkou pod Křínovem. „Při větších mrazech vás přivítá nápadné ticho a proměna v pohádkový ledopád,“ sdělil Deníku Miroslav Trégler, který o tom psal i ve svých knihách a článcích. „Podle mne by si celý tento geologický fenomén – tedy rokle, vodopád, sutě a skála – zasloužil ochranu formou přírodní památky,“ dodal Trégler s tím, že podobný případ co do malebnosti a přítomnosti zimních ledopádů jsou kaskády se skalním prahem na řece Mži pod Brankou.



„Moc pěkný, ovšem jen občasný, je vodopád ve fylitové rokli pod Falkenštejnem v údolí Úterského potoka. Pod hradní skálou u cesty navíc roste mohutný smrk s obvodem kmene téměř čtyři metry. V březnu obohacují údolí první květy lýkovců, jaterníků, sasanek, mokrýšů či devětsilů, takže vřele doporučuji k výletu,“ dále popsal Trégler, podle nějž je zajímavým vodopádem, kam se rád vrací, vodopád v rokli pod stříbrským klášterem, kde potok padá přes několik skalních prahů prudce dolů ke Mži.

Další vodopády Tachovska

Menší a v mapách nezakreslené vodopády jsou ještě:

U Křínova v rokli se smírčím křížem.

U papírny u Kořenu.

Na Černošínském potoce v lesích východně od osady Ostrovce.

Pod naučnou stezkou Skalní defilé u Svojšína.