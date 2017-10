Volfovi se vzali na Volfštejně.

Černošín - Svadba na hradní zřícenině u Černošína je raritou, kterou nikdo nepamatuje. V sobotu 30. září se na zřícenině hradu Volfštejna na Vlčí hoře u Černošína děly neobvyklé věci.

Po lese se procházelo osm desítek svatebčanů, kteří přišli na svatbu Lucii Koutecké a Ondřeji Volfovi. Ti si své ano řekli přímo u hradu. Netradiční místo si nevybrali náhodou, rodina nevěsty žije v Černošíně a ženichovo příjmení jakoby k hradu přímo pasovalo.

„Známe se už dlouho, asi deset let. Byla jsem na škole v Plzni a Ondra pochází sice z Toužimi, ale v Plzni pracoval. Potkali jsme se v kavárně Jabloň. Nejdříve jsme se trochu oťukávali a pak začal vztah, dnes už jsme spolu osm a půl roku,“ uvedla Lucie Koutecká po obřadu.

„Hrad jsme si vybrali, protože já jsem zde trávila krásné dětství a Volf, to je jméno, které k tomu samo vyzývá. Přátelé a rodiny tu byli s námi, osmdesát hostů. A také nám připravili překvapení, Ondra dostal chomout, a protože hrál dříve fotbal a je velký fanoušek Viktorie, tak ještě musel kopat do nafukovací branky. A další překvapení bylo, když se náhle objevila kopie dopisu z letního tábora, který Ondra psal domů v osmi letech. Musela jsem jej jako učitelka opravit a vysvětlit chyby,“ smála se nová paní Volfová.

Svatba na Volfštejně je raritou, nikdo si nevzpomíná, že by tam někdy nějaká byla. „Já jsem tam oddávala úplně poprvé. Byla to krásná svatba, počasí jim přálo. Stejně tak jim přeji jen to nejlepší na společné cestě životem,“ uvedla Dagmar Varousová, místostarostka města Černošína.

Martina Sihelská