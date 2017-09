Výročí založení divadelního spolku oslaví novou hrou

Tachov/Stříbro – Poslední letošní letní setkání v klášterní zahradě Muzea Českého lesa se opět neslo v přátelském duchu.

Divadelní spolek Divoch StříbroFoto: Archiv

Milými hosty byli členové divadelního spolku Divoch Stříbro. Ti přítomným divákům vyprávěli o veselých, ale i vážnějších příhodách, které zažívají na prknech znamenajících svět ale i mimo ně.

Divadelní spolek Divoch Stříbro letos oslaví už 25leté výročí od jeho založení. K výročí, které bude na podzim, zkouší členové novou hru, jejíž název zatím zůstal tachovským příznivcům utajen, dostalo se jim ale vřelého pozvání na její premiéru. Nová hra doplní současných pět představení, které diváci mohou vidět při různých příležitostech na nejrůznějších místech našeho okresu, ale i mimo něj. Oblíbené Slavnosti sněženek amatérští herci v originálním zpracování zahrají už 23. září v kulturním domě v Bezdružicích. „Motivaci jakou hru nastudovat získáváme porůznu. Nápad na Slavnosti sněženek přišel u výlohy jednoho knihkupectví, kde jsem viděl stejnojmennou knihu. V tu chvíli jsem si řekl, tak to bychom mohli udělat,“ řekl Deníku dlouholetý člen divadelního spolku Divoch, který přijel na návštěvu do Tachova Laco Kajaba.

Předsedkyně spolku Hana Chválová pak dodala, že hlavní motivací divadelníků je, aby se publikum dobře bavilo a odneslo si domů pěkný zážitek. „Když vidíme a slyšíme, že publikum reaguje a baví se, je to pro nás zážitek a určité ocenění, že to snad děláme dobře,“ podotkla. A právě ocenění v podobě bouřlivého potlesku a výbuchů smíchu zažívá Laco Kajaba pravidelně v roli knížepána v pohádce Majdalenka ze mlejna. „Já se zde pokouším zpívat podobně jako knížepán v originální pohádce od Zdeňka Trošky, lidé si ale myslí, že to jen hraji, smějí se a tleskají, ale já tak opravdu zpívám,“ usmál se oblíbený amatérský herec.

Pavel Řepa, který setkání v klášterní zahradě Muzea Českého lesa pořádá se závěrem s přítomnými návštěvníky rozloučil se slovy, že si přeje, aby podobná setkání pokračovala i v příštím roce.